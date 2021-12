Freedom : Boursorama Banque relance son offre réservée aux ados (nouvelle carte, nouvelle application)

Après le succès de Kador, Boursorama fait gagner en maturité son offre réservée aux adolescents de 12 à 17 ans avec Freedom. Une nouvelle carte, une nouvelle application et une nouvelle identité pour attirer un public jeune et souhaitant de plus en plus d'autonomie.

Les ados seraient-ils devenues le nouvel eldorado des banques lignes ? En tout cas, ce n’est pas Boursorama Banque qui dira le contraire. Après avoir lancé il y a maintenant quatre ans une première offre dédiée aux 12-17 ans (Kador), la banque revoit sa formule tout en changeant de nom, et ce sera : Freedom.

Il faut dire que ce marché est lucratif pour Boursorama Banque qui annonce qu’un peu plus de 10 % de sa clientèle est mineure, soit un total de 340 000 personnes. Une manne de clients potentiels que la Banque se doit donc d’entretenir et de faire fructifier, l’ancienne offre Kador ayant progressé de 50 % en un an.

Une nouvelle carte, une nouvelle application, une nouvelle identité.

Kador était certes pratique, mais ne parlait sans doute déjà plus aux adolescents avec des visuels et une identité un peu trop enfantine. Freedom change cet aspect du tout au tout avec une nouvelle carte aux couleurs unies reprenant le design des cartes Welcom et Ultym réservées aux plus de 18 ans. Boursorama affirme d’ailleurs qu’elles sont fabriquées à partir de PVC recyclé.

Mais en dehors de la carte en elle-même, la banque en ligne a également revu l’ensemble de son environnement applicatif avec une toute nouvelle application dédiée aux adolescents détenteurs d’un compte Freedom. Cette dernière est d’ores et déjà disponible sur le PlayStore et l’App Store. Son ergonomie et son interface ont été pensées pour correspondre aux usages applicatifs des adolescents tout en retirant le superflu.

Des caractéristiques pensées pour l’autonomie, mais aussi la gestion parentale

Forcément, cette offre Freedom est réservée aux mineurs à partir de 12 ans, jusqu’à 17 ans. Elle est entièrement gratuite et même si ses caractéristiques se rapprochent de plus en plus des cartes classiques de Boursorama Banque, elle dispose de ses propres avantages :

Possibilité de virement par SMS

Activation des paiements mobile avant même de recevoir la carte (Apple Pay ,Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay et Garmin Pay)

Carte sans possibilité de découvert et à autorisation systématique

Plafond de paiement et de retraits fixé par les parents

Paiements et retraits gratuits et illimités en zone SEPA

Les assurances de l’organisme VISA

Notifications push des opérations en temps réel

Alors bien sûr, le compte Freedom est entièrement pilotable par les parents qui pourront jeter un œil à la gestion de l’argent de leurs progénitures directement depuis leurs propres applications. De plus, les ados auront eux aussi la possibilité de parrainer leurs amis si bien sûr les parents sont eux-mêmes clients de la banque. L’objectif est évidemment de fidéliser une clientèle familiale sur la durée et de pousser les adolescents à basculer sur les offres réservées aux adultes après leur majorité.

Vous pouvez consulter notre avis complet de l’offre bancaire de Boursorama Banque et si cela vous intéresse, vous pouvez ouvrir un compte gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.