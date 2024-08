Google Wallet adopte une fonction hyper pratique pour y mettre toutes vos cartes

Google Wallet adopte désormais une fonction dopée à l’IA permettant la conversion au format numérique de pratiquement n’importe quelle carte ou ticket physique.

Chose promise, chose due. Annoncée durant la conférence Google I/O 2024, une nouvelle fonctionnalité vouée à Google Wallet va bientôt permettre aux utilisateurs de convertir, grâce à l’IA, une carte, un ticket, ou un passe au format physique, en une carte numérique que l’on peut ajouter, sur son smartphone, au portefeuille digital de Google.

Particulièrement avantageux, ce dispositif va permettre de rendre Google Wallet encore plus utile. Cette fonctionnalité commençait à bien montrer le bout de son nez et on apprend cette semaine de SamMobile, qu’elle commence à apparaitre plus largement dans l’application, mais d’abord auprès des utilisateurs américains.

Google Wallet dégaine une potentielle fonctionnalité phare

Dans le détail, la nouvelle version de Google Wallet arbore désormais une option « Everything Else » sous l’onglet permettant l’ajout d’une nouvelle carte au portefeuille. Elle remplace l’ancienne option « Photo ».

C’est cette nouvelle option qui permet la conversion d’un passe physique en une carte numérique. Il suffit alors de scanner le passe que vous souhaitez convertir, pour que Google Wallet, aidé de l’IA, en fasse une copie numérique au travers d’une extraction automatique des informations requises.

L’utilisateur, lui, peut modifier au besoin les différents champs remplis automatiquement lors de la conversion, mais aussi changer le type de carte détecté parmi la liste suivante :

Carte de visite

Assurance automobile

Permis de conduire

Événements et billets

Assurance maladie

Carte d’identité

Carte de bibliothèque

Carte de fidélité

Passeport

Carte de séjour

Carte d’étudiant

Carte d’identité fiscale

Carte d’immatriculation

Carte d’électeur

Autre

On apprend enfin que si vous choisissez de scanner et convertir une carte contenant des informations sensibles, Google les stockera exclusivement sur votre smartphone pour plus de sécurité.

Ces informations ne seront donc pas synchronisées avec compte Google et les autres appareils qui y sont connectés. Il vous sera également demandé de vous identifier pour y accéder ultérieurement. Au cas par cas, vous pourrez par contre modifier ou supprimer leur classification privée si cette dernière n’est pas pertinente.

