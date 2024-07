Google Wallet va vraiment remplacer votre portefeuille avec cette mise à jour

Google est visiblement en train de déployer une mise à jour d'envergure pour son application Google Wallet, qui vous permettra de scanner n'importe quel document pour l'intégrer directement à votre portefeuille numérique.

On vous en parlait en mai dernier, Google Wallet veut remplacer votre portefeuille physique avec une fonctionnalité vous permettant d’ajouter toutes les cartes textuelles à l’application. Actuellement, plusieurs modules vous permettent d’ajouter des cartes de paiement, des cartes de fidélité ou encore des cartes-cadeaux.

Un nouveau menu vous permettra d’ajouter tout type de document, qu’ils contiennent ou non un code-barre ou QR-Code. De quoi ne plus avoir à sortir son portefeuille de sa poche.

Toutes vos cartes, au même endroit

C’est le fouineur en chef Assemble Debug du site Android Authority qui a pu activer un nouveau menu au sein de l’application Google Wallet intitulé « Everything else » (« Tout le reste »). Celui-ci vous permettra d’ajouter deux types de documents : les cartes uniquement textuelles et les cartes biométriques.

Les premières ne contiennent pas de code-barre ou de QR code, Google Wallet en détectera automatiquement les informations, comme le nom et l’établissement pour les cartes d’étudiants par exemple. Vous pouvez aussi stocker vos pièces d’identité ou toute autre carte non supportée nativement par Google Wallet.

Si votre carte contient un quelconque code, comme le code-barre d’une carte de bibliothèque par exemple, alors Google Wallet pourra vous l’afficher directement depuis la page d’accueil de l’application afin de le scanner en quelques secondes. Le portefeuille numérique de Google vous permettra aussi de catégoriser ces différents documents comme Passeport, carte d’étudiant, carte d’électeur, ou autre.

Si certains établissements vous demanderont toujours de présenter physiquement certaines de ces cartes ou documents, il s’agit là d’une fonctionnalité vraiment pratique en cas d’urgence. À noter que récemment, la version européenne de l’application a bénéficié d’un nouveau menu « Photos » similaire, offrant une version moins complète, mais suffisante.