Google Wallet veut prendre la main sur tout votre portefeuille

Google annonce une nouvelle fonction de Google Wallet. Son application va bientôt pouvoir enregistrer l'ensemble des cartes textuelles qui garnissent nos poches.

Google Wallet, c’est le portefeuille virtuel de Google qui, à l’occasion de sa conférence développeurs 2024, lui ajoute une nouvelle fonction.

Nous vous l’apprenions il y a quelques jours, cette application ne fonctionnera bientôt plus que sur les smartphones embarquant au minimum Android 9.

En cause, un besoin grandissant de sécurité qui nécessite de faire du ménage dans les vieilles version du système. Et cette décision permet à Google de continuer à innover pour rendre Wallet aussi indispensable que son portefeuille, voire même le remplacer à terme.

Actuellement, on peut y ajouter des cartes de crédit (pour les banques éligibles), des titres de transport, des cartes cadeaux ou des cartes de fidélité et c’est tout. Votre carte de club de sport ? Non. Votre ticket de concert de ce soir ? Non plus.

Toutes les cartes textuelles prise en charge

Aussi, Google ajoute-t-il une ligne générale dans Google Wallet, laquelle lui permet d’intégrer n’importe quelle carte sur laquelle n’apparaît que du texte. C’est valable pour une carte de club de sport, une carte de bibliothèque, des tickets de concert ou encore une carte d’assurance auto, bref, toutes les cartes annexes qui garnissent poches et sacs.

Cette fonction qui rend Google Wallet exhaustif sera bientôt disponible, mais uniquement aux États-Unis dans un premier temps. Le problème avec Google est que ce type de fonction peut mettre très longtemps à traverser l’Atlantique.