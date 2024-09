Comment Google Wallet va vous aider à voyager plus sereinement

Dans sa dernière mise à jour, Google a annoncé que Google Wallet, son portefeuille numérique, vous permettra désormais de récupérer automatiquement vos billets de transport directement depuis Gmail.

Google Wallet continue d’étendre ces fonctions avec cette nouvelle mise à jour : le portefeuille numérique de Google va dorénavant pouvoir récupérer vos billets de transports depuis Gmail.

Votre « véritable » portefeuille numérique

Votre smartphone regroupe aujourd’hui des fonctions de plus en plus indispensables : vous en avez besoin pour vous identifier sur certains sites, pour confirmer vos achats et vous pouvez même payer avec. Grâce à sa mise à jour estivale, Google Wallet se rend encore plus indispensable en permettant d’intégrer divers papiers d’identité. Une utilité qui va encore s’accentuer avec l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité.

On apprend via Android Authority que Google Wallet va maintenant pouvoir récupérer automatiquement vos billets de train depuis votre compte Gmail. Dès que vous recevrez une confirmation par mail, vos billets apparaîtront à côté de vos autres pass.

Des fonctions étendues

Cette mise à jour s’accompagne d’une d’une meilleure optimisation de Google Wallet sur Wear OS et sur le Web. Sur vos montres connectées, l’application Wallet peut regrouper vos pass et archiver automatiquement ceux dont vous n’auriez plus besoin.

Google a également étendu son service en ligne à 28 nouveaux pays, portant le total à 43 pays comprenant les États-Unis, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne. Google indique qu’il s’agit de « la première étape de notre parcours pour la rendre disponible à tous les utilisateurs de GPay et Wallet, partout dans le monde ! ».

