Ventes de smartphones en France : Realme s’invite dans le top 5, Samsung en perte de vitesse

Realme crée la surprise en se taillant une place dans le Top 5 des smartphones les plus expédiés vers la France, avec une croissance à trois chiffres. Oppo aussi s'installe à la 4e place des constructeurs tandis que Samsung perd un peu en parts de marché.

Bye bye Wiko et Huawei, bienvenue Oppo et Realme. Le Top 5 des plus gros vendeurs de smartphones en France est chamboulé pour ce premier trimestre 2021 selon l’institut Canalys, qui se base sur le nombre d’appareils expédiés depuis les usines des constructeurs.

Et à ce petit jeu-là, il y a cette année un net gagnant, du nom de Realme. La marque chinoise s’invite à la 5e place avec une croissance vertigineuse de 443 % par rapport à l’année dernière à la même période. Une avancée fulgurante qui n’est pas sans rappeler Xiaomi il y a encore quelques trimestres.

Oppo également s’invite dans ce top 5 pour la première fois avec une belle progression à deux chiffres de 38 %. Cette progression n’est pas une surprise, étant donné qu’Oppo s’est déjà invité à plusieurs reprises dans les classements des meilleures ventes de l’année en 2021, mais elle permet de confirmer son statut de 4e constructeur en France.

Samsung en net recul

Autre enseignement de poids de ce classement : Samsung réalise une contre-performance indéniable, avec un recul de 22 % par rapport au premier trimestre 2021. La firme coréenne maintient tout de même sa position de leader, mais, on le comprend, à un cheveu d’Apple, puisque les deux constructeurs partagent les mêmes parts de marché de 26 %.

Un revers d’autant plus important que sur ce trimestre, Samsung est loin d’être resté les bras croisés. La firme de Séoul a sorti ses nouveaux téléphones haut de gamme, les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra, ainsi que deux milieux de gamme, les Galaxy A33 et A53. Ceci étant, certains téléphones peuvent mettre un peu de temps à trouver leur public. Il faudra certainement regarder si le deuxième trimestre confirme cette tendance. Les résultats annuels seront également pleins d’enseignements pour l’état de santé de Samsung.

De son côté, la marque à la pomme progresse de 8 % sur ce premier trimestre, une belle performance qui confirme le lancement réussi des iPhone 13 qu’on avait déjà pu mesurer lors du dernier trimestre 2021.

Terminons par Xiaomi, qui, bien que toujours en progression, n’affiche plus une insolente croissance à trois chiffres. Au premier trimestre 2021, le géant chinois avait enregistré une hausse de 131 %. Il se contente ici d’un petit bond de 6 %, ce qui est bien, mais pas top. Il n’empêche, sa part de marché passe à 23 %, soit l’équivalent d’Apple l’année dernière à la même période. Impressionnant.

