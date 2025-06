Ce chargeur 3-en-1 (65 W) à -45 % est l’accessoire indispensable de l’été

Si vous ne voulez pas encombrer votre sac à dos durant vos vacances, ce chargeur équipé de 3 ports avec une puissance de 65 W s’avère très pratique. Bonne nouvelle : il tombe à 21 euros sur Amazon, contre 31 euros habituellement.

Chargeur USB-C Anker 735 // Source : amazon

Si le smartphone est le principal appareil auquel on pense à recharger, d’autres produits ne sont pas à négliger, comme les écouteurs, les montres ou encore les PC portables. Et quoi de mieux que d’opter pour un seul et unique chargeur pour recharger l’ensemble de vos appareils ? C’est ce que propose l’Anker 735 doté de deux ports USB-C et un port USB-A, qui offre en prime une bonne puissance. En ce moment, il devient encore plus abordable après 33 % de remise.

Que propose l’Anker 735 ?

Un format mini et compact

Capable de recharger 3 appareils à la fois

Une puissance jusqu’à 65 W

De base à 31,99 euros, le chargeur USB-C Anker 735 s’affiche à présent à 21,59 euros sur le site d’Amazon.

Un accessoire à emmener partout avec soi

Que ce soit dans un sac ou dans une valise, le chargeur Anker 735 prendra très peu de place. Ses petites dimensions (3,8 x 2,9 x 6,6 cm) et ses 132 g le rendent très facile à transporter. Cela est rendu possible grâce à la technologie GaN ou nitrure de gallium.

Les composants sont plus petits que ceux en silicium, ce qui permet de réduire la taille du chargeur. D’après la marque, la taille est 53 % plus petite qu’un modèle classique. Elle a d’autres avantages, comme celle de produire moins de chaleur et prolonge ainsi la durée de vie du chargeur ainsi que celle des appareils connectés.

Un chargeur puissant et polyvalent

Son petit gabarit ne l’empêche pas d’offrir une belle puissance de charge qui peut ici grimper jusqu’à 65 W. D’après le constructeur, 35 minutes suffissent pour récupérer 50 % d’autonomie sur le MacBook Pro 14. Il a d’ailleurs l’avantage d’intégrer deux ports USB-C et un port USB-A. Il peut donc tout à fait recharger plusieurs appareils simultanément.

Sans surprise, si vous branchez plusieurs appareils à ce chargeur en même temps, la puissance de charge sera distribuée entre chaque port. Par exemple, si vous branchez deux produits sur deux ports USB-C, l’un délivrera 20 W, l’autre 45 W. Si vous utilisez tous les ports, vous aurez droit à 45 W sur l’USB-C et 12 W pour les deux autres.

