Le chargeur rapide officiel Samsung de 45 W est à 16 € au lieu de 59 € grâce à cette offre

C’est devenu la nouvelle norme chez les fabricants de smartphones : les chargeurs, surtout ceux compatibles avec la charge rapide, ont presque tous disparu des boîtes. Samsung, dans un élan stratégique teinté de sobriété, propose actuellement une offre de remboursement sur son chargeur rapide 45W, ce qui permet de l’avoir à moins de 20 euros.

Depuis quelque temps, les fabricants de smartphones adoptent une habitude bien rodée : supprimer les chargeurs des boîtes, même ceux qui permettent de profiter de la charge rapide. Pour bénéficier des pleines capacités de votre appareil, il faut souvent investir dans un accessoire supplémentaire… à vos frais. Heureusement, Samsung tente de faire passer la pilule avec une offre de remboursement (ODR), qui rend son chargeur rapide 45 W beaucoup plus accessible chez Amazon.

Les points forts de ce chargeur Samsung

Une recharge super rapide de 45 W

La technologie de charge adaptative

Le câble USB-C de 1,8 m est aussi fourni

Au lieu de 59,99 euros sur son site officiel, le chargeur Samsung 45W EP-T4511XBEGEU est aujourd’hui disponible en promotion à 16,19 euros sur Amazon après l’ODR valable jusqu’au 24 juin prochain.

Une charge ultra-rapide avec la Power Delivery 3.0

Que ce soit un Galaxy S25 Ultra, une Galaxy Tab S10 Ultra, une console portable, un PC ultrabook ou tout autre appareil compatible avec le standard USB Power Delivery (USB PD), cet adaptateur secteur Samsung 45W ne fait pas que recharger : il s’adapte intelligemment. Grâce à sa compatibilité avec les protocoles PPS (Programmable Power Supply) et PD 3.0, il ajuste dynamiquement la tension et l’intensité selon les besoins spécifiques de l’appareil connecté. Ce qui donne une vitesse de charge optimisée, tout en limitant la surchauffe et en préservant la santé de la batterie sur le long terme.

Avec une puissance maximale de 45 W, il est capable de recharger un smartphone de dernière génération à plus de 50 % en à peine 30 minutes, tout en étant assez costaud pour alimenter une tablette ou même un petit PC.

Compact et prêt à suivre le rythme

Avec un design sobre et un format réduit, cet adaptateur se glisse facilement dans un sac ou une poche de veste. Il est livré avec un câble USB-C vers USB-C de 1,8 mètre, suffisamment long pour ne pas coller à la prise murale et robuste pour tenir sur la durée. Parfait pour le quotidien comme pour les déplacements.

Ce chargeur n’est pas seulement fait pour les produits Samsung. Il est parfaitement compatible avec tous les appareils prenant en charge la charge rapide via USB-C Power Delivery : smartphones Android, iPad Pro, consoles portables comme la Switch… Il devient vite l’un de ces accessoires que l’on traîne partout, parce qu’il fait tout, et il le fait bien.

Afin de comparer le chargeur Samsung 45W EP-T4511XBEGEU avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs chargeurs rapides du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.