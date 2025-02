La sonnette intelligente Aqara G4 reconnait vos visiteurs et leur offre un accueil personnalisé pour moins de 100 € grâce à cette offre

L’Aqara Smart Video Doorbell G4 est une sonnette connectĂ©e intelligente qui permet de voir qui sonne chez vous et l’accueille en consĂ©quence grâce Ă l’IA. Un produit intelligent Ă prix cassĂ© chez Amazon, disponible pour 93,59 euros.

Source : Aqara

La diffĂ©rence principale entre l’Aqara G4 et ses principales concurrentes Ă retrouver chez Ring, c’est l’utilisation de l’IA. Avec cette fonction, la camĂ©ra de la sonnette reconnait le visiteur et lui propose un message d’accueil personnalisĂ©, ce qui fait toujours plaisir. Et surtout, ça permet des utilisations plus poussĂ©es, liĂ©es Ă la domotique. Un produit qui bĂ©nĂ©ficie d’une remise de 36,40 euros chez Amazon en cochant une petite case coupon bien pratique.

Les points forts de l’Aqara Smart Video Doorbell G4

Vous pouvez crĂ©er jusqu’Ă 30 profils de reconnaissance faciale

Elle fonctionne sur batterie avec jusqu’Ă 4 mois d’autonomie

Il y a même une option pour modifier votre voix quand vous répondez

Le prix fort de l’Aqara G4 est de 129,99 euros. Elle est affichĂ©e sur Amazon Ă 103,99 euros, sans oublier la case coupon Ă cocher qui permet de l’avoir pour 93,59 euros.

Une sonnette pour accueillir les invités comme il se doit

L’Aqara G4 est une sonnette connectĂ©e sans-fil Ă installer Ă cĂ´tĂ© de votre porte d’entrĂ©e. Son fonctionnement est similaire aux mĂŞmes produits, c’est-Ă -dire que lorsque quelqu’un sonne chez vous, vous recevez une alerte sur votre smartphone, que vous soyez chez vous ou non. Vous recevez un appel visio via l’app Aqara, vous dĂ©crochez et vous ĂŞtes connectĂ© sur le flux en direct de la vidĂ©o.

LĂ , vous pouvez donc voir qui est devant la porte, discuter avec lui, l’informer que vous arrivez ou que vous ĂŞtes absent. Mais ce n’est pas tout. L’Aqara utilise l’IA pour reconnaĂ®tre les personnes qui viennent chez vous, jusqu’Ă 30 visages peuvent ĂŞtre enregistrĂ©s. Ce qui permet de jouer un message personnalisĂ© si une de ces personnes sonne chez vous. Une façon un peu plus humaine d’accueillir vos visiteurs.

Elle s’intègre dans votre installation domotique

Mais ce n’est pas tout ce qu’elle propose. La sonnette Aqara G4 s’intègre dans votre maison connectĂ©e et permet de lancer des routines lorsqu’elle dĂ©tecte certains visages. Vous sonnez en arrivant chez vous ? Ça peut allumer les lumières, monter le chauffage, ouvrir les volets (Ă condition que tout ça soit connectĂ© bien sĂ»r). Ă€ vous de faire les scĂ©narios que vous voulez.

Lorsque vous dĂ©crochez pour parler en direct, il y a mĂŞme une option pour modifier votre voix. Comme ça, vous pouvez feindre d’ĂŞtre absent ou ne pas trahir votre prĂ©sence pour esquiver un inopportun. Vous pouvez relier la sonnette en filaire ou utiliser sa batterie de 4 mois. Sachez qu’elle filme en 1080p avec un angle de 162° et vous pouvez monter le son de la sonnette jusqu’Ă 95 dB pour ĂŞtre sĂ»r de l’entendre.

Si vous cherchez une sonnette connectée plus simple, ou avec des fonctions différentes, vous pouvez découvrir celles que nous proposons dans notre comparatif.

