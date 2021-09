iPhone 14 : l’année du changement pour Apple avec un redesign complet

Après un iPhone 13 intéressant, mais sans grand changement, Apple devrait offrir une année de rupture en 2022 avec l'iPhone 14.

À en croire les rumeurs entourant d’ores et déjà l’iPhone 14, près d’un an avant sa présentation attendue, on a l’impression que l’iPhone 13 était un simple iPhone 12S qui ne dit pas son nom, une année de transition en douceur vers des changements plus importants.

Nous avons déjà eu droit à des rendus de la part de Jon Prosser qui semblent difficiles à croire en l’état, et l’analyste Ming-Chi Kuo affirme que l’on peut au moins attendre un poinçon pour remplacer la fameuse encoche à l’avant de l’appareil.

Un redesign complet

C’est le troisième larron qui vient désormais ajouter sa pierre à l’affaire, Mark Gurman, journaliste réputé de Bloomberg et spécialisé dans l’actualité d’Apple. Dans sa dernière newsletter, il affirme à son tour que les iPhone de 2022 proposeront un tout nouveau design, aussi bien pour les modèles classiques, que pour les modèles Pro.

D’après le journaliste, c’est pour cela que les iPhone 13 apparaissent comme des smartphones « stagnant », les ingénieurs d’Apple travaillent pour coordonner les changements pour la sortie de l’iPhone 14 en 2022. Malheureusement cette nouvelle année pourrait se faire sans iPhone Mini. On sait que le petit smartphone d’Apple n’est pas vraiment un succès face à ses cousins. Pour 2022, Apple aurait choisi de miser sur un modèle Max plus accessible.

On aurait ainsi, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max d’un côté, et l’iPhone 14 Pro avec l’iPhone 14 Pro Max de l’autre. Toujours quatre modèles, mais un agrandissement de la taille moyenne des smartphones proposés. On devrait avoir le droit à de nouvelles indiscrétions dans les douze prochains mois. Reste à savoir s’il pourrait s’agir d’un iPhone 100% sans-fil.