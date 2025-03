Amazon propose -30 % sur cette serrure connectée compatible Apple Home Key et Matter pendant ses ventes flash de printemps

Même votre porte peut devenir intelligente avec la serrure connectée Aqara Smart Lock U200 qu’il est possible de déverrouiller avec votre smartphone, votre montre ou vos empreintes et qui est accessible pour 189,99 euros au lieu de 269,99 euros.

Imaginez que vous n’ayez plus besoin de sortir vos clés de la poche pour ouvrir votre porte ? Très pratique quand vous avez les mains pleines et qu’il suffit, par exemple, d’approcher votre montre connectée de la serrure pour la déverrouiller. Ce n’est qu’un exemple parmi tout ce qu’il est possible de faire avec l’Aqara Smart Lock U200 que vous retrouvez chez Amazon avec une belle réduction de 80 euros pendant les ventes de printemps.

Les points forts de l’Aqara Smart Lock U200

Le clavier inclus avec reconnaissance des empreintes digitales

La serrure est compatible Apple Home Key et Matter

Sa compatibilité avec une grande majorité des serrures en France

Une serrure connectée comme l’Aqara Smart Lock U200 coûte 269,99 euros. Durant les ventes de printemps sur Amazon, elle se rend accessible pour 189,99 euros.

Une installation rapide par-dessus votre cylindre

La serrure Aqara U200 s’installe très facilement et c’est ce qui lui donne tout son attrait. Il suffit de la fixer sur votre porte, côté intérieur, avec la clé insérée dans la serrure. Pas besoin de changer de cylindre ou autre, elle se poste juste dessus pour être opérationnelle. Par contre, si votre porte nécessite qu’il faille remonter la poignée pour être fermée à double tour, l’installation demandera un peu plus de temps. D’ailleurs, n’hésitez pas à aller faire un tour sur le site officiel pour voir si votre serrure est compatible.

Une fois en place, vous allez découvrir toutes les façons d’ouvrir votre porte. Il y a le plus simple : en Bluetooth, via l’application sur votre smartphone. Vous pouvez aussi utiliser le clavier, soit en tapant un code que vous aurez programmé au préalable, soit via une reconnaissance de l’empreinte digitale. Ça ne s’arrête pas là puisque l’Aqara U200 est compatible avec Apple Home Key et l’iPhone. Ça va créer une carte virtuelle qui peut aller dans Apple Wallet et ouvrir la porte avec le lecteur NFC. Ce n’est pas tout : avec Matter, vous pouvez ajouter la serrure sur Google Home, Alexa et même Samsung SmartThings. Bref, vous ne pourrez plus être enfermé dehors.

Une serrure à recharger tous les six mois

La serrure Aqara U200 fonctionne sur batterie et a de quoi tenir environ six mois. Ensuite, vous devez la recharger en USB-C pour pouvoir l’utiliser de nouveau. Et l’application vous prévient quand la batterie s’approche de 0 %, pour vous laisser le temps de la recharger. Si jamais ça devait arriver, sachez que vous pouvez toujours utiliser votre clé de façon classique pour rentrer chez vous.

Avec l’app Aqara Home, vous pouvez configurer votre serrure et enregistrer jusqu’à 50 utilisateurs. C’est moins que la Nuki Smart Lock Pro 4 qui peut en enregistrer jusqu’à 200, mais ça reste amplement suffisant pour une utilisation familiale. Il est aussi possible d’enregistrer cinq empreintes digitales, deux mots de passe et deux cartes NFC.

Pour en apprendre plus sur l’Aqara Smart Lock U200, le test est disponible non pas sur Frandroid mais chez nos confrères de Numerama.

Il y a aussi notre guide d’achat, chez Frandroid cette fois, dédié aux meilleures serrures connectées du moment qui vous attend juste ici.

