Amazon propose 44 % de remise sur la batterie externe magnétique Anker Zolo 10K pendant ses Ventes Flash de Printemps

Pendant les ventes flash, Amazon affiche cette batterie externe Anker Zolo PowerBank 10K, avec câble USB-C inclus, Ă 28,99 euros au lieu de 51,99 euros, un appareil capable de recharger jusqu’Ă trois appareils simultanĂ©ment.

Opter pour une batterie externe comme la PowerBank Anker ZOlo est très pratique, surtout s’il vous arrive souvent de terminer la journĂ©e avec le smartphone Ă©teint parce qu’il n’a plus de batterie. Avec ce modèle, qui profite des ventes flash de printemps sur Amazon pour voir son prix baisser de 23 euros, vous pouvez poser votre appareil dessus (il est aimantĂ©). Ou utilisĂ© le câble USB-C Ă angle-droit pour profiter de ses 10 000 mAh et sa puissance max de 30 W.

Les points forts de l’Anker Zolo PowerBank

Sa puissance de recharge de 30W en filaire, 7,5W en sans-fil

La batterie externe permet de charger 3 appareils simultanément

Compatible avec les coques magnétiques

En allant sur le site d’Anker, vous retrouvez la Zolo PowerBank pour 51,99 euros. C’est pour ça qu’il vaut mieux profiter des ventes flash de printemps sur Amazon pour la commander Ă 28,99 euros.

Une batterie qui se transforme pour toutes les situations

Avoir une batterie externe dans la poche ou dans son sac, c’est très pratique. Notamment si vous passez beaucoup de temps dessus ou que vous allez plusieurs jours sans pouvoir la brancher sur une prise. En plus, le modèle Zolo par Anker est pratique puisqu’il est magnĂ©tique. Comme ça, vous pouvez le fixer derrière un smartphone, ce qui vous laisse une main de libre.

En plus, comme la batterie mesure 10,54 x 6,91 x 2,06 cm pour 235 g, elle ne va pas trop vous dĂ©ranger puisqu’elle ne dĂ©passe pas sur les cĂ´tĂ©s de la plupart des smartphones. Si en plus celui-ci est compatible avec la charge sans-fil et peut donc commencer Ă charger. Sinon, il y a un câble USB-C Ă angle droit pour recharger votre appareil et vous pouvez en brancher un second pour cumuler jusqu’Ă trois appareils qui se rechargent simultanĂ©ment.

L’Anker PowerBank Zolo est vraiment pratique

Le petit plus de cette batterie, c’est qu’elle dispose d’un petit support Ă sortir qui permet de la maintenir debout, lĂ©gèrement penchĂ©e. Comme ça, vous pouvez continuer d’utiliser votre smartphone pendant qu’il charge, sans avoir Ă le tenir. La batterie peut mĂŞme ĂŞtre mise Ă l’horizontale pour passer le tĂ©lĂ©phone en mode paysage et regarder un film.

Entre le câble inclus, la charge sans-fil et le port USB-C, vous pouvez charger jusqu’Ă trois appareils. Smartphone, tablette, Ă©couteurs, montre connectĂ©e ou mĂŞme laptop, mĂŞme si sur ce dernier vous ne pourrez pas retourner Ă 100%. La puissance max est de 30W en filaire, elle est divisĂ©e par deux si vous utilisez les deux fils. Si jamais vous utilisez une coque magnĂ©tique, la batterie externe fonctionne Ă©galement. Le seul petit regret qu’on pourrait avoir, c’est sa capacitĂ© de 10 000 mAh, mĂŞme si ça justifie sa taille compacte.

Vous pouvez retrouver notre sĂ©lection des meilleures batteries externes en consultant notre guide d’achat dĂ©diĂ©, pour ne jamais se retrouver devant un Ă©cran noir.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.