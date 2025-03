Amazon baisse de près de 30 % le prix du compteur GPS de vélo Garmin Edge Explore 2 pendant ses Ventes Flash de Printemps

Pour accompagner toutes vos sorties, promenades et excursions en vélo, vous pouvez compter sur l’ordinateur Garming Edge Explore 2 disponible à 214,99 euros sur Amazon, contre 299,99 euros habituellement.

Garmin ne fait pas que des montres connectées pour les sportifs à pied. La marque fait aussi des petits ordinateurs GPS à fixer sur votre guidon pour vous accompagner dans toutes vos sorties. Le savoir-faire de Garmin y est intact, en témoigne le test de ce modèle plus récent, le Garmin Edge 1050 qui a eu 9/10. Ici, le Garmin Edge Explore 2, disponible sur Amazon avec 85 euros de réduction, a pour mission de vous emmener à bon port avec son système de navigation adapté aussi bien aux vélos classiques qu’électriques.

Les points forts du Garmin Edge Explore 2

Il ne pèse que 104 grammes, vous allez le sentir à peine

Une autonomie poussée jusqu’à 16 heures

La certification IPX7 pour rouler sous la pluie, même si ce n’est pas des plus agréable

L’ordinateur pour vélo Garmin Edge Explore 2 est un appareil qui passe de 299,99 euros à 214,99 euros sur Amazon grâce aux ventes flash de printemps 2025.

Un petit ordinateur pour vélo très bien pensé

Si vous aimez bien faire du vélo sur votre temps libre et découvrir de nouveaux coins, alors l’investissement dans un ordinateur de bord dédié comme ce Garmin Edge Explore 2 est à sérieusement envisager. Parce que les fonctions proposées vont plus loin que ce que pourrait proposer un Google Maps, Komoot ou autre. Notez cependant que le Garmin fonctionne avec des apps comme Strava, Wikiloc, Garmin Connect et Komoot que l’on vient de citer.

Une fois posé sous vos yeux, le Garmin Edge Explore 2 permet de faire de nombreuses choses. La première et la plus importante, c’est de trouver des itinéraires à vélo, selon votre activité et votre niveau. Tout y est détaillé, avec des résumés de votre trajet à la fin, le degré de pente, l’orientation, la vitesse moyenne et bien d’autres informations encore.

Le Garmin Edge Explore 2 est compatible avec le VAE

Si vous possédez un vélo avec assistance électrique, le Garmin Edge Explore 2 propose des fonctions poussées. En se synchronisant avec votre vélo, il vous propose des trajets spéciaux adaptés au niveau de batterie restante, le niveau d’assistance disponible et utilisé et l’autonomie globale. Un vrai plus bien incorporé qui permet d’éviter les mauvaises surprises.

Si jamais vous repérez un chemin hors des sentiers battus et que vous souhaitez aller explorer : pas de problème, le GPS vous laisse partir tranquillement et vous ramène sur la route dès que vous voulez. Avec 16 h d’autonomie, vous avez de quoi faire de belles promenades et amener vos amis puisqu’avec Group Ride, vous pouvez partager un itinéraire et lire les messages de votre groupe directement sur l’ordinateur.

Pour accompagner votre ordinateur de vélo Garmin, vous pouvez choisir un VTC électrique disponible dans notre sélection des meilleurs modèles du moment.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle édition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se déroule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.