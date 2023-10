Pourquoi le marché du vélo déraille en 2023, mais pourquoi il ne faut pas s’inquiéter

En suivant les résultats financiers du fabricant Shimano, on découvre que le marché mondial du vélo souffre en 2023, avec une baisse significative cet été. Pour autant, le marché du cycle a très bien capitalisé sur la période Covid.

En discutant depuis des années avec les marques de vélos électriques, on sait à quel point le marché est mouvementé. D’un côté, les ventes ont explosé, mais d’un autre, le Covid a perturbé l’approvisionnement. Cela a joué en faveur de Shimano, leader dans les systèmes de transmissions et frein. Ce fournisseur est très demandé auprès des grands acteurs du marché. Mais en épluchant ses comptes 2023, l’heure n’est pas non plus à la fête, comme nous le relaie Transition Vélo.

Une chute cet été et cet automne ?

Sur le premier semestre (janvier-juin), Shimano déclare avoir enregistré un chiffre d’affaires de 205 milliards de yens (1,28 milliard d’euros) sur la partie vélo. C’est une baisse de 18 % par rapport à 2022. Mais la firme japonaise s’inquiète aussi des ventes estivales et des prévisions pour l’automne.

Elle vise 151 milliards de yens (943 millions d’euros), soit une baisse de 44 % par rapport à 2022. Au total, l’année 2023 pourrait se solder sur une chute de 33 % sur les composants vélo Shimano, et une baisse de 20 % par rapport à 2021. On ne cite ici que le vélo, car la société fabrique également des composants pour bateaux.

« Pendant les 9 premiers mois de 2023, le rythme de l’économie mondiale fut morose », déclare Shimano, qui cite les causes de sa chute en 2023 : ‘les troubles persistant en Ukraine[ndlr : la guerre], les intérêts en hausse des banques centrales pour limiter l’inflation, le ralentissement de l’économie chinoise et d’autres facteurs exerçant une pression forte.’

Précision : la part de l’Europe a été clairement le catalyseur de Shimano, où « les ventes de vélos montés restent fortes ». La part des exportations est passée de 47 à 55 % entre 2019 et 2021, en doublant de 141 à 288 milliards de yens. Mais elle est la région qui connaît le plus fort recul en 2023, à hauteur de 35 %. Bike Europe confirme cette baisse du marché du vélo en Europe, avec des importations en baisse de 23 % au premier semestre 2023.

Une baisse relative, car le marché du vélo se porte mieux depuis le Covid

Pas d’inquiétude cependant, les ventes de Shimano restent plus élevées en 2023 qu’avant la période Covid. Avec 356 milliards de yens (2,2 milliards d’euros) prévus cette année, ce serait un bond de 20 % par rapport à 2020. Avec la période faste de 2021 et 2022, de nombreuses marques se sont ruées sur les composants afin de sécuriser leurs approvisionnements et ainsi garantir l’assemblage de leurs vélos.

Même chanson pour les bénéfices de Shimano : ils seront peu ou prou similaires à ceux pré-Covid. Disons que Shimano a très bien capitalisé sur la période Covid.

Si ces résultats concernant uniquement Shimano, ils donnent néanmoins une indication claire du marché global du vélo. Avec une forte baisse des ventes de composants, certaines marques pourraient être bloquées, recourant à d’autres fournisseurs eux aussi sous pression (peu nombreux) ou soumis à des délais. D’autres ne survivent pas ou mal, comme Kiffy en raison de délais de livraison Bosch – la marque allemande s’est cependant dédouanée -, quand Flyer licencie.

En 2023, les ventes de vélos électriques sont probablement en baisse, eu égard à ce que de nombreuses marques et revendeurs ont pu nous confirmer, en raison notamment du surstockage. Les multiples promotions de centaines d’euros comme chez Moustache (voire plus, en déstockage chez certains) pourraient combler ce recul durant l’hiver, sans toutefois revenir au niveau de 2022.

Les chiffres officiels publiés en 2024 seront intéressants à connaître et analyser.