Ce vélo électrique « mesure » la pression des pneus sans capteur : tout savoir sur cette technologie inédite

Pour ne plus avoir à vérifier ses pneus en permanence, ce vélo électrique Panasonic embarque un système reposant sur l’intelligence artificielle, sans aucun capteur physique.

Lorsque l’on roule quotidiennement à vélo électrique, un des réflexes est de contrôler ses pneus. On ne sait pas vous, mais avant chaque roulage de test de VAE, c’est un inconditionnel. Mais cette habitude pourrait se perdre face à une belle invention électronique.

Pas de capteur, tout est dans l’analyse

La trouvaille est celle de STMicroelectronics, le plus grand fabricant de puces électroniques d’Europe. Plutôt que de confier le contrôle de la pression des pneus à un capteur, situé au niveau de la valve et souvent très cher, ST a recours à un algorithme. Couplé au système d’un vélo électrique, le contrôleur de pression de pneus détecte un rendement anormal en fonction de plusieurs données (puissance du moteur, vitesse, pédalage, etc).

Le contrôleur STM32F3 fonctionne grâce à un petit ordinateur, explique le communiqué, intégrant un processeur Arm Cortex-M4 et une mémoire flash. Le tout analyse les données via l’intelligence artificielle maison STM32Cube.AI, pouvant émettre une alerte en cas de perte de pression sur l’écran. Mais le cycliste devra intervenir lui-même en gonflant le pneu si besoin, il n’est pas question d’un gonfleur intégré comme cela a pu exister sur des vélos de course à Paris-Roubaix.

De l’IA de pointe… sur un vélo électrique pas cher !

La technologie de mesure de pression de pneus a déjà une application concrète. Le vélo électrique Panasonic Timo A, variante du Timo très populaire chez les jeunes japonais, intègre cet outil. Preuve que la solution est peu invasive et coûteuse, le modèle est au prix de 150 000 yens, soit à peine 910 euros ! Ce VAE sera aussi exposé au salon de l’IA à Tokyo du 22 au 24 mai prochains.