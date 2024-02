Rapide et efficace, la récente pompe à air électrique de Xiaomi est à moitié prix

Si vous souhaitez regonfler les pneus de votre vélo électrique ou même de votre voiture en un rien de temps et sans vous fatiguer, les pompes à air électriques sont d'excellentes solutions. L'une des moins chères du moment, la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, est aussi l'une des plus recommandables. En ce moment, AliExpress la vend à 26 euros au lieu de 59 euros.

Les possesseurs d’un vélo, d’une moto ou de tout autre moyen de locomotion équipé de roues savent à quel point il est usant de devoir pomper manuellement pour regonfler des pneus. D’où l’intérêt de plutôt se tourner vers des pompes à air électrique, qui offrent un gain de temps et d’énergie non négligeable. L’un des modèles les plus intéressants du moment, c’est l’efficace Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, que l’on trouve à moitié prix actuellement.

Que propose cette pompe à air électrique de Xiaomi ?

Un format compact

Six modes de gonflage prédéfinis

Une bonne autonomie

Proposée à 59,99 euros sur le site officiel de la marque, la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est en ce moment affichée à 26,60 euros sur AliExpress.

Si vous souhaitez faire plus d’économies, sachez que la Mi Portable Air Pump 1S est aussi en promotion : AliExpress la propose à 22,98 euros au lieu de 44,99 euros sur le site officiel.

Une pompe à air facile à clipser

La Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 ressemble à sa prédécesseure, la Portable Air Pump 1S, avec son boîtier en acier muni d’un écran LED qui affiche plusieurs informations bien utiles comme la progression du gonflage ou l’énergie restante de la pompe. Son utilisation est d’ailleurs très simple : il suffit de clipser son embout sur une valve et sélectionner l’un des six modes de gonflage disponibles. On a ainsi droit aux modes manuel (qui mémorise vos préférences), vélo, moto, voiture, trottinette électrique et même ballon. Pour éviter tout risque de surgonflage, chaque mode dispose d’une limite de pression préréglée et s’arrête automatiquement une fois la tâche achevée.

La pompe à air électrique de Xiaomi a aussi l’avantage d’être particulièrement compacte avec ses 490 grammes et ses dimensions de 123 x 75,5 x 45,8 mm. Une taille qui la rend vraiment facile à transporter. De quoi se rassurer à tout moment en cas d’une baisse de pression de ses pneus sur la route.

Une vitesse de gonflage améliorée

Pour cette pompe à air électrique, Xiaomi a fait le choix d’augmenter la vitesse de gonflage de 25 % par rapport au modèle précédent. L’appareil est ainsi capable, selon la marque, de gonfler un pneu de vélo en 86 secondes avec sa pression pouvant aller jusqu’à 150 PSI (10,3 bars). Pour un pneu de voiture, comptez environ 8 minutes. On regrette toutefois le niveau de décibel un peu élevé de cette pompe, assez bruyante à l’utilisation.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est équipée d’une batterie de 2 000 mAh, ce qui lui permet en théorie de gonfler jusqu’à 10 pneus sur une charge. De plus, la pompe à air électrique se recharge en 3 heures via un port USB-C.

Si vous souhaitez découvrir d’autres produits accompagnant efficacement les détenteurs d’un vélo électrique, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs accessoires pour vélo électrique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.