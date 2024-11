Seulement 121 €, c’est le super prix de ce récent petit TV Xiaomi (avec Google TV) pour le Single Day

Xiaomi a récemment dévoilé une nouvelle gamme de téléviseurs d’entrée de gamme, les Xiaomi TV A 2025. Le modèle de 32 pouces, soit le plus petit de la série, est celui qui nous intéresse particulièrement en ce Single Day, puisque AliExpress le propose à seulement 121 euros au lieu de 169 euros.

Au printemps dernier, Xiaomi a agrandi son catalogue de téléviseurs d’entrée de gamme avec sa série TV A 2025, dont les références présentent naturellement des tarifs très abordables. Pendant le Single Day, c’est le modèle de 32 pouces qui retient notre attention. Alors certes, sa dalle n’est pas 4K et ne propose pas une foule de compatibilités que l’on recherche toutes et tous. Mais à moins de 125 euros, les concessions sont plus faciles à accepter.

Les points essentiels du Xiaomi TV A 32 2025

Une dalle HD de 32 pouces

Compatible DTS:X et DTS Virtual:X

Avec Google TV

Affiché à 169 euros sur le site officiel, le Xiaomi TV A 32 de 2025 est aujourd’hui disponible à 121 euros sur AliExpress. Pour obtenir ce prix, vous devrez ajouter le coupon de 5 euros, puis le code promo 11FR012.

Le prix réduit du Xiaomi TV A 32 2025 après application du code promo sur AliExpress.

Un petit TV élégant

Le Xiaomi TV A 32 2025 a beau appartenir à l’entrée de gamme, le fabricant chinois n’a pas pour autant négligé le design de ce modèle. Bien au contraire : les bordures du téléviseur sont ultra-fines, voire invisibles, ce qui permet d’offrir un bon ratio taille-écran et surtout une belle immersion. Sa finition métallique est de son côté assez élégante. Bref, le TV devrait faire son petit effet sur un meuble TV, ou même sur un mur si vous décidez de l’accrocher.

Côté écran, ça coince un peu. Le téléviseur n’embarque pas de dalle 4K, contrairement aux modèles plus grands de la gamme. On doit ici se contenter d’une petite dalle HD de 32 pouces, limitée à 60 Hz. Pour cette référence, Xiaomi a assuré le strict minimum. On évitera donc de l’utiliser comme téléviseur principal dans un salon, par exemple, mais en tant que TV d’appoint dans une chambre, il fera tout à fait l’affaire. Côté audio, c’est bien mieux, puisque ce TV A 32 2025 révèle une compatibilité avec le DTS:X et le DTS Virtual:X, qui reproduisent un son surround virtuel bien immersif.

Google TV est lÃ

Le Xiaomi TV A 32 2025 n’est toutefois pas idéal pour les joueurs en raison de l’absence de ports HDMI 2.1 et de sa dalle limitée à 60 Hz ; pour un TV d’entrée de gamme, ce n’est pas vraiment étonnant. Côté connectivité, le TV supporte le Wi-Fi double bande ainsi que le Bluetooth 5.0. Il embarque par ailleurs deux entrées HDMI 2.0, un port USB 2.0 et un port Ethernet.

Terminons par l’un des gros atouts de ce TV : la présence du système Google TV, évidemment. Ce dernier propose une interface toujours aussi fluide et intuitive, sur laquelle on retrouve les très nombreuses applications du Play Store. Les principales plateformes de streaming sont bien sûr disponibles. Et Google oblige, Google Assistant est aussi de la partie, de même que la fonction Chromecast, pour diffuser du contenu sur le TV depuis un smartphone ou une tablette.

À lire aussi :

Quelle TV pas chère choisir ? Découvrez notre sélection de modèles à petit prix

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une véritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.