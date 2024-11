90 € en moins sur le récent robot aspirateur Vaccum X20+ de Xiaomi avec station d’autovidage, c’est aussi ça le Single Day

Le Robot Vaccum X20+ de Xiaomi propose plusieurs fonctions très appréciées chez les robots ménagers, une bonne puissance d’aspiration, une fonction lavage et une station de vidange. Pour le Single Day, Xiaomi fait perdre 90 euros au prix de base de 399 euros

Avec le Xiaomi Robot Vacuum X20+, dites adieu aux saletés incrustées : il aspire et lave vos sols pour un nettoyage impeccable, selon la marque. Quoi qu’il en soit, ce robot va alléger votre quotidien et même votre portefeuille s’il vous intéresse. Eh oui, pendant le Single Day, il perd 90 euros de son prix de base sur AliExpress.

Le Vaccum X20+ de Xiaomi en bref

Une station de vidange automatique

Une puissance efficace

Un système de navigation bien pensé

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi Robot Vaccum X20+ est aujourd’hui disponible en promotion à 309 euros sur AliExpress avec le coupon : 11FR060.

Un robot aspirateur qui aspire et lave

Le Xiaomi Robot Vaccum X20+ est un aspirateur robot qui se situe dans la partie du milieu de gamme de la marque chinoise. Ce robot a été conçu pour nettoyer toutes les surfaces en passant de la moquette au carrelage. La puissance d’aspiration a été revue à la hausse comparée à l’ancienne déclinaison, passant de 4 000 Pa à 6 000 Pa. Le robot est bardé de technologie IA lui permettant de moduler sa puissance automatiquement sur les types de sol.

En plus d’aspirer, le Vaccum X20+ de Xiaomi fait office de serpillère intelligente avec ses deux lavettes qui proposent une rotation de 180 trs/minutes permettant de lustrer les sols et de lutter contre les tâches les plus tenaces… Cependant, il lui faudra parfois un coup de main pour les saletés plus récalcitrantes.

Un robot autonome en tout point

Le robot aspirateur de Xiaomi est livré avec une station multifonction qui lui permet de se recharger, de nettoyer ses serpillères et aussi de vider son sac, tout cela automatiquement sans avoir à intervenir. La station peut tenir près de 75 jours sans avoir besoin d’intervention humaine. Le bémol de cette station, c’est qu’elle est un brin encombrante.

Le Xiaomi Vaccum X20+ cartographie votre maison et mémorise les obstacles, lui permettant de naviguer sans rester bloqué sous un meuble, ou de faire une chute dans les escaliers. Cette carte peut être visible dans l’application Xiaomi Home, et vous pouvez même suivre l’avancement du ménage en direct, et ainsi interagir en direct avec lui en lui indiquant une zone de nettoyage précise ou un endroit à éviter.

Pour l’autonomie, le Vaccum X20+ peut fonctionner d’après son constructeur pendant deux heures sur une seule charge.

