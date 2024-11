Le tout dernier TV 4K 65″ abordable de Xiaomi avec Google TV est à prix cassé pour le Single Day

C’est le moment ou jamais de changer de tĂ©lĂ©viseur, ou d’en acquĂ©rir un nouveau : pendant le Single Day chez AliExpress, du 11 au 18 novembre 2024, retrouvez le Xiaomi TV A Pro 65 2025 avec 140 euros de rĂ©duction.

Xiaomi se fait un petit nom dans le domaine des tĂ©lĂ©viseurs connectĂ©s pas trop chers. Ils ne sont pas près de s’arrĂŞter puisqu’ils viennent de sortir les modèles 2025, que vous retrouvez non seulement en vente, mais surtout en promotion. Vous avez par exemple, chez AliExpress, les Xiaomi TV A Pro 65 2025 et TV A Pro 55 2025 respectivement Ă moins de 470 euros et moins de 340 euros.

Pourquoi la Xiaomi TV A Pro 65 est intéressante ?

Vous profitez de la 4K sur une surface de 65″

Mine de rien, elle est compatible HLG, HDR10 et DTS:X

Elle fonctionne avec Google TV, le meilleur des OS

Si vous allez chez AliExpress pendant le Single Day en quĂŞte de la Xiaomi TV A Pro 65 2025, vous la retrouvez Ă 459 euros au lieu de 599 euros avec le code promo 11FR080.

Si vous préférez une taille en dessous, la version A Pro 55 passe de 449 euros à 339 euros, cette fois avec le code 11FR060.

De la 4K sur 65″ ou 55″ avec un bon Ă©quilibre

Le tĂ©lĂ©viseur vient tout juste de sortir du four, en tĂ©moigne son appellation de 2025. Il s’agit d’un modèle d’entrĂ©e de gamme chez Xiaomi, donc abordable, de base, mais la marque n’a pas pour autant nĂ©gligĂ© ni le design, ni la technique. Vous avez donc des bords super fins, Ă la limite de l’invisible, pour profiter de votre image au maximum. Surtout si vous l’accrochez sur un mur, ça rend très bien.

Quant Ă la dalle, vous avez donc le choix entre les modèles 65″ ou 55″. Dans les deux cas, vous profitez de la 4K UHD avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 60 Hz. C’est un peu lĂ©ger, mais c’est le minimum vital si vous jouez sur PS5 et Xbox Series. Par contre, pas de Quantum Dots, filtre rĂ©servĂ© aux modèles Pro, mais vous avez le support HDR10 et HLG. Pour le son, il est compatible avec le DTS:X et le DTS Virtual:X pour vous immerger avec un son surround.

Google TV, l’OS de celles et ceux qui aiment bricoler

On parlait gaming juste au-dessus, si vous n’ĂŞtes pas trop regardant, ce tĂ©lĂ©viseur peut faire l’affaire, mais l’absence d’HDMI 2.1, en plus des 60 Hz, ça peut rebuter les plus tatillons d’entre vous, surtout si vous venez de vous commander la PS5 Pro. En revanche, vous retrouvez la technologie MEMC qui augmente la fluiditĂ©, aussi bien dans les jeux que dans les films. Sinon, vous avez trois ports HDMI 2.0 avec un qui est compatible eARC, le top si vous avez une barre de son.

Enfin, les Xiaomi TV A Pro 65 et 55 2025 fonctionnent avec Google TV. Il s’agit de l’OS le plus souple et ergonomique pour un tĂ©lĂ©viseur, avec toutes les apps du Play Store Ă retrouver, sans oublier les installations possibles depuis une source externe. En plus, vous retrouvez la fonction Chromecast qui permet de caster le contenu de votre smartphone ou tablette directement sur le tĂ©lĂ©viseur, et c’est très pratique.

Si vous souhaitez comparer ces modèles avec d’autres dans la mĂŞme gamme de prix, vous pouvez consulter notre guide d’achat dĂ©diĂ© aux meilleurs TV pas chers.

Certains liens de cet article sont affiliés.

