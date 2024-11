Seulement 315 € pour le Google Pixel 7 Pro excellent en photo : les promotions du Single Day s’enchaînent

Les Google Pixel sont des smartphones reconnus pour leur prouesse photographique. De jour comme de nuit, les téléphones par Google sont toujours au rendez-vous. Pendant le Single Day, le Pixel 7 Pro est proposé à 315 euros contre 899 euros lors de son lancement, soit près de 600 euros de remise. Merci AliExpress !

Les Pixels sont la fiertĂ© de Google, la firme californienne a continuĂ© l’hĂ©ritage de ses Nexus avec la gamme Pixel, vĂ©ritable fer de lance pour le système Android. Les smartphones de Google se sont avĂ©rĂ©s ĂŞtre d’excellents photophones avec les dernières avancĂ©es en matière de traitement photo de la sociĂ©tĂ© basĂ©e Ă Mountain View. Pour le Single Day, le Google Pixel 7 Pro sorti en 2022 est en forte promotion avec près de 600 euros de rĂ©duction.

Le Google Pixel 7 Pro pourquoi ?

Sa redoutable expérience photo

La Pixel Expérience

Son design élégant

Au lieu de 899 euros Ă son lancement, le Google Pixel 7 Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 315 euros sur AliExpress avec le code promo 11FR060.

Un ancien Pixel, mais un toujours un pro

Il y a deux gĂ©nĂ©rations de Pixel qui sont sorties après ce Google Pixel 7 Pro, mais mĂŞme remplacĂ© par plus jeune et plus puissant, il reste un excellent photophone. Il est Ă©quipĂ© d’un capteur principal grand-angle de 50 mĂ©gapixels, un ultra-grand-angle de 12 Mpx (f/2.2) et un tĂ©lĂ©objectif x5 de 48 Mpx (f/3,5).

La grande force des Google Pixels est bien entendu toutes les technologies embarquĂ©es dans le traitement d’images made in Google, il faut dire qu’il a toujours Ă©tĂ© spectaculaire. Les ajouts de fonctionnalitĂ©s comme le Super Res Zoom qui permet d’utiliser le machine learning pour pousser le zoom jusqu’Ă x30, ou le mode Cinematic Blur qui permet d’ajouter un flou d’arrière-plan sur les vidĂ©os en 4K et 60 FPS.

MalgrĂ© l’age les performance sont toujours lĂ (sauf en jeu)

Le Google Pixel 7 Pro est Ă©quipĂ© du processeur Tensor G2, offrant des performances fluides pour tous les usages du quotidien, malgrĂ© son ancienne gĂ©nĂ©ration. Cependant, lors de sessions sur des jeux exigeants, surtout avec les graphismes poussĂ©s au maximum, son âge peut se fera ressentir. En revanche, avec son Ă©cran FHD+ AMOLED (2 400 x 1 080 pixels), la Pixel Experience sera apprĂ©ciable. La surcouche d’Android par Google est l’une des plus apprĂ©ciĂ©es et des plus personnalisables de l’Ă©cosystème.

Pour conclure, le Pixel 7 Pro est dotĂ© d’une batterie de 5 000 mAh qui assure une autonomie d’environ une journĂ©e et demie, selon l’utilisation. Certes, c’est une amĂ©lioration par rapport au Pixel 6, mais la vitesse de recharge reste dĂ©cevante, loin de rivaliser avec les standards des modèles concurrents. Pour certains utilisateurs, cette lenteur peut ĂŞtre un vrai frein, essentiellement lorsqu’on est habituĂ© Ă des recharges Ă©clair. Mais, quand on considère tout ce que le Pixel 7 Pro offre en termes de performances et de qualitĂ© de photo, la question reste : est-ce vraiment un inconvĂ©nient majeur, ou juste un compromis pour ce prix ?

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 7 Pro.

