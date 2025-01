Ce vélo électrique propose un éclairage comme on en n’a jamais vu sur un cycle

Lorsque l’on fait du vélo, que ce soit de jour ou de nuit, notre plus grande angoisse est de se faire percuter par un conducteur d’automobile qui ne nous aurait pas vu. La visibilité est donc cruciale, et la marque de vélos belge Granville l’a bien compris en innovant avec son nouveau modèle.

Granville

Au départ, en tant que bon cycliste sur route, j’étais réfractaire à installer une lampe sur mon vélo. L’intégration n’étant pas à la hauteur d’un cadre en carbone aérodynamique coûtant plusieurs milliers d’euros, je privilégiais le style et le gain marginal d’aérodynamisme à ma sécurité, sans en être vraiment conscient.

Ce n’est qu’en grandissant que j’ai compris l’utilité d’un éclairage sur un vélo, même lorsque l’on roule de jour. Le nombre de voitures qui me frôlent sur les nationales n’est pas nul, mais clairement, la lampe est rassurante et je remarque moins d’automobilistes surpris de me voir au dernier moment.

On connaissait déjà les éclairages avant et arrière, et en France, la législation a récemment évolué à leur sujet. Et la marque de vélos belge Granville souhaite réduire le nombre de collisions latérales impliquant des vélos en proposant un éclairage… latéral.

Une première sur un vélo

L’éclairage latéral est encore rare sur les routes, que ce soit sur les voitures, qui ont toutes un répétiteur de clignotants, mais pas de veilleuses sur les flancs, ou dans le domaine des vélos, où il est quasiment inexistant.

Granville

Cependant, la marque Granville pourrait établir un nouveau standard. C’est le logo de la marque qui fait office d’éclairage. Comme le rapporte l’article de Bright.nl, des LED blanches rétroéclairent le vélo. L’éclairage de ce modèle, nommé E-Traffic par le constructeur, augmenterait de 52 % la distance de détection d’un cycliste en ville.

Granville

Le constructeur belge croit fortement en cette innovation, qui pourrait trouver des applications dans le domaine public. Notamment pour les vélos de la police, qui pourraient être rétroéclairés en bleu, rendant ainsi les vélos et les policiers plus facilement identifiables.

Côté motorisation, le Granville E-Traffic est équipé d’un moteur Bosch Performance Line développant 65 Nm de couple, alimenté par une batterie Bosch de 500 Wh. Disponible en cadre haut ou bas, il est doté d’une transmission Shimano Alivio à 9 vitesses ou Acera à 8 vitesses, avec un prix débutant à 3 399 euros.

La naissance d’un nouveau standard ?

Les vélos avec un éclairage latéral ne sont pour l’instant pas répandus. Cependant, la présentation de l’E-Traffic pourrait inspirer d’autres fabricants. Si cette innovation semble améliorer la visibilité des cyclistes, elle représente également une nouvelle opportunité en matière de design.

Depuis quelque temps, les constructeurs automobiles profitent de l’évolution de la législation pour introduire des logos rétroéclairés à l’avant comme à l’arrière, à l’image d’Audi ou de Volkswagen.

Dans le secteur du vélo, cette idée en est encore à ses débuts, mais on pourrait rapidement voir apparaître des vélos électriques dotés de cet éclairage. Cette technologie concernerait principalement les vélos électriques, car les vélos musculaires, pour la plupart dépourvus de source d’énergie, sont aussi davantage soumis à des contraintes de poids.