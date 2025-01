Faillite des vélos électriques Angell : que faire si vous êtes client et quel avenir pour l’application ?

En cessation de paiement, Angell travaille activement sur l’avenir de sa partie connectée. Naturellement, cette déroute suscite l’inquiétude des milliers de clients de ses vélos électriques.

Nous l’avons évoqué depuis des mois et dans la dernière émission Survoltés, les faillites ou difficultés de marques de vélos électriques s’enchaînent. Angell en fait désormais partie : la marque française est précisément en cessation de paiement, après son rappel dû à une rupture de cadre en novembre 2024. La marque conseille ainsi de ne plus rouler avec les versions Rapide et Cruiser de première génération concernées, soit 5000 VAE au total. Mais quid des clients qui veulent continuer à rouler avec un vélo réparé ou un modèle fonctionnel non touché ?

Que vont devenir les vélos électriques Angell ?

En effet, le vélo électrique Angell est connecté, avec de nombreuses fonctionnalités disponibles depuis l’application. La problématique est ainsi la même que lors de la faillite de VanMoof : un VAE Angell pourra-t-il fonctionner normalement à l’avenir ?

D’abord, la marque ne communique pas encore sur ce point, déjà acculée côté juridique et finance. Elle a d’ailleurs lancé des poursuites contre son partenaire industriel SEB et son bureau d’études Kickmaker afin de trouver le responsable de cette affaire, tandis que naissent des pétitions et une cagnotte pour relancer la marque.

En attendant, trois options se dessinent : une faillite totale avec la disparition et une fermeture de l’application ; une faillite avec le maintien de l’application ; et une reprise avec une application mise à jour et fonctionnelle.

Quel avenir pour l’application Angell ?

La première solution est la pire, mais peut-être moins probable. On peut effectivement se poser la question des utilisateurs ayant choisi le verrouillage via l’application, et qui n’aurait plus accès à leur vélo électrique (au contraire du verrouillage par code PIN qui resterait accessible). Rassurez-vous, « les vélos vont continuer de rouler » nous a précisé le PDG John Mollanger.

Cependant, sans application, il ne faudra compter que sur l’écran tactile. Ainsi, il serait impossible de changer les réglages des boutons gérant six fonctions au choix : clignotants, changement de mode + ou -, avertisseur sonore, éclairage, warnings.

Aussi, la navigation ne serait plus accessible, puisqu’il est nécessaire de rentrer l’adresse dans l’application. D’autres fonctions seraient aussi à oublier, dont :

Les statistiques de trajets ;

Le détecteur de chute (envoyant un message à un contact) ;

La synchronisation du lecteur de média du smartphone ;

La météo et la qualité de l’air.

Point positif, il sera toujours possible de changer de mode, de voir son niveau de batterie et l’heure.

Hypothèse probable : une application Angell mourant à petit feu ?

La seconde hypothèse est peut-être la plus probablement : un maintien de l’application, mais qui ne serait pas mise à jour. C’est ce qui semble se profiler, puisque le patron nous a expliqué que plusieurs fonctionnalités devrait disparaître.

« Si la société disparaît, il est possible que des fonctions connectées ne puissent être maintenues », nous avait précisé John Mollanger, « des fonctions connectées comme le log kilométrique, la navigation et l’antivol, ne seraient pas conservés si on en arrivait là ».

En cas de failles ou de bugs sans mise à jour, d’autres fonctions pourraient aussi dysfonctionner. En clair : l’application serait toujours fonctionnelle, mais probablement de plus en plus bancale avec le temps sans aucun correctif ni MAJ.

Le miracle du sauvetage ?

Enfin, la troisième issue, celle d’un rachat avec la prise en charge ou la maintenance confiée à un partenaire, est la plus incertaine. La dette d’Angell étant importante (plus de 10 millions d’euros), peu d’acteurs ont les moyens de la recouvrir puis de relancer la marque. Mais ne jamais dire jamais, VanMoof a bien été sauvé !

Quelles solutions pour les clients ?

En parallèle, l’industrie du cycle s’organise. On peut déjà citer Ellipse Bikes qui déjà communiqué son souhait d’aider les clients ne souhaitant plus rouler avec leurs vélos. Contre une remise de 500 euros pour l’achat d’un VAE Ellipse, la marque troyenne s’engage à reprendre l’Angell. Le but est de « récupérer le maximum de composants » – réparation, modèles de 2nde main – et « recycler les batteries ». Ellipse émet également « un appel à la mobilisation générale » d’autres acteurs français à en faire de même.

Si on sait qu’Angell ne prend pas en charge le remplacement, pour celle et ceux qui ont acheté leur vélo via un revendeur, c’est un peu la loterie. Un groupe Facebook « Clients Angell » est une mine d’informations pour s’orienter au cas par cas, où l’on peut lire de bonnes nouvelles comme un possible remboursement via Carrefour.

Concernant l’application, on peut même imaginer des solutions comme Bikey développée par Cowboy pour les VanMoof en 2023. Cependant, on parle ici de 7 à 10 000 vélos Angell sur les routes, contre 200 000 VanMoof… l’intérêt est donc plus limité.