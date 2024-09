En difficulté, les emblématiques marques de vélos Peugeot Cycles et Gitane sont sauvées

Traversant une période difficile avec une importante baisse du chiffre d’affaires et des dettes s’accumulant, Cycleurope, propriétaire des marques Gitane et Peugeot Cycles, a été repris par Rebirth. Ce dernier est un acteur important des vélos à assistance électrique depuis 20 ans. Une intéressante possibilité d’avenir est entrevue pour Gitane et Peugeot Cycles.

Pourtant riche d’une histoire importante, notamment en compétition avec plusieurs victoires au Tour de France, Gitane et Peugeot Cycles étaient depuis longtemps en perte de vitesse. Le groupe possédant les deux marques emblématiques de l’industrie du cycle tricolore, via la gestion du groupe Cycleurope, a accumulé les dettes en voyant son chiffre d’affaires se réduire. Résultat : la possibilité de rembourser les créanciers se réduisait.

Selon les informations de nos confrères de L’Est Éclair, en 2023, le chiffre d’affaires de Cycleurope est passé de 51 millions d’euros en 2020 à 32 millions d’euros. En parallèle de cette baisse d’activité, les dettes de Cycleurope s’élevaient récemment à 25 millions d’euros.

Un repreneur français

Jeudi 26 septembre, le groupe spécialisé dans les vélos à assistance électrique, Rebirth, a annoncé dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction le rachat de Cycleurope ! Bonne nouvelle : Gitane et Peugeot Cycles restent la propriété d’un groupe français présidé par Grégory Trébaol.

Rebirth a également affirmé reprendre la conception et la fabrication de vélos dont le site est basé à Romilly-sur-Seine, dans l’Aube. On apprend également que Rebirth prévoit de construire un nouveau site industriel dans la commune de Romilly-sur-Seine.

L’usine de vélos du groupe Rebirth

Rebirth a aussi repris la gestion du réseau VELO & OXYGEN. La franchise regroupe un ensemble de boutiques spécialisées dans la vente et la réparation de cycles, de VTT et de vélos électriques tous modèles. Le groupe prévoit de renforcer ce concept store autour du vélo.

Faire perdurer un héritage

Rebirth n’en est pas à son premier rachat d’une marque de vélos française. Le groupe possède déjà Matra, Lejeune, Solex, Velcan et Coleen. La volonté est de promouvoir les deux-roues « Made in France ».

C’est dans cette dynamique que l’on peut lire dans le communiqué de presse : « Grégory Trébaol, fondateur et Président du Groupe Rebirth réaffirme son engagement et son souhait de faire perdurer l’histoire, l’héritage et les valeurs de marques iconiques françaises, tout en leur apportant un nouveau souffle, en phase avec les usages actuels et tendances du secteur du vélo« .