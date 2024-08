Même Google Authenticator a droit à un redesign complet et de nouvelles fonctionnalités

Google met à jour ses différents services et applications pour leur appliquer Material You, sa « nouvelle » charte graphique, qui a déjà plusieurs années. Cette fois-ci, c’est au tour de Google Authenticator d’y avoir droit. L’application profite même de quelques nouvelles fonctionnalités.

Enfin, Google Authenticator 7.0 est là sur Android. Google a fait adopter à son application de double authentification le même design que pour toutes les autres, à savoir Material You. L’entreprise en a profité pour ajouter quelques nouvelles fonctionnalités.

Ce qui change dans l’interface de Google Authenticator

Comme le relate 9to5Google, plusieurs écrans ont été modernisés pour coller au même design que les autres applications Google sous Material You. Par exemple, le bouton d’action flottant en bas de l’écran n’est plus un cercle, mais un carré aux coins arrondis. Le raccourci pour ajouter un nouveau compte a été quelque peu amélioré lui aussi.

Bien que cela soit possible sur certaines interfaces Android, Google Authenticator permet d’ajouter nativement une couche de protection supplémentaire lorsqu’on veut l’ouvrir. Le menu de configuration de cet écran de verrouillage indique ceci : « L’accès à cette application sera limité par le verrouillage de l’écran, le code PIN ou les données biométriques ».

Les autres nouveautés d’Authenticator

Avec la multiplication des services qu’on utilise et qu’on protège grâce à la fameuse 2FA (double authentification), les codes se multiplient et il peut être compliqué de s’y retrouver. C’est pourquoi Authenticator intègre désormais la recherche dans les comptes. En haut de l’application se trouve dorénavant une barre de recherche, qui comprend aussi le sélecteur de compte et le menu latéral. En vérité, c’était déjà disponible depuis l’année dernière, mais seulement sur iOS.

Google améliore aussi l’option permettant de scanner un QR code pour ajouter un nouveau compte dans Authenticator. Un nouveau bouton dans le coin supérieur droit permet d’activer le flash, afin d’éclairer le QR code. Aussi, l’application explique qu’elle fonctionne grâce aux services Google Play et qu’« aucune donnée d’image ne sera partagée, seulement les résultats de la numérisation. L’analyse est effectuée sur votre appareil et Google n’enregistre aucune donnée d’image ni les codes scannés. »

Pour le moment, Google Authenticator 7.0 est en déploiement sur le Play Store : il est normal de ne pas encore pouvoir mettre à jour l’application.

