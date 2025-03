Revolut lance une nouvelle carte bancaire haute en couleur et aussi audacieuse que son prix

En tant que l’une des banques en ligne les plus en vue du moment, Revolut fait tout pour se démarquer de la concurrence et cela passe aussi par le design de ses cartes bancaires. La banque en ligne britannique vient d’ailleurs de dévoiler une nouvelle édition.

Cette semaine, la banque en ligne Revolut a dévoilé une nouvelle carte bancaire en édition limitée avec un revêtement chromatique. Une carte qui réfracte la lumière et qui change de couleur en fonction de l’environnement. Ce n’est pas la première du genre que propose Revolut, mais si vous aimez les choses qui brillent de mille couleurs et si vous avez 59,99 euros à dépenser, elle est pour vous.

Une CB pour frimer à la caisse

Revolut n’en est pas à la première extravagance s’agissant de ses cartes bancaires en édition limitée. Il s’agit d’abord de l’une des quelques banques qui proposent de personnaliser ses cartes bancaires, ce qui, en plus d’être sympathique, est plutôt pratique pour les distinguer si on en a plusieurs. Cela la rend aussi plus facilement identifiable en cas de vol ou de perte. Autant dire que c’est encore plus le cas pour une carte bancaire chromatique.

En plus de cette carte bancaire Chrome, Revolut propose également une édition Prismatique avec un revêtement aux effets 3D et proposée elle aussi à 59,99 euros. Enfin, il est possible de s’offrir une carte plaquée or 24 carats pour la modique somme de 79,99 euros.

Hormis le design, il n’y a aucune valeur ajoutée à ces cartes bancaires, elles ne permettent pas d’accéder à des fonctionnalités exclusives, de profiter de meilleurs plafonds ou de se voir plus facilement attribuer un crédit. C’est juste que par rapport à une carte en plastique, ça en jette !

