Phishing, vol de smartphone… Revolut riposte avec de nouvelles fonctionnalités bien pensées

Revolut met le paquet sur la sécurité avec des outils anti-vol et anti-phishing.

Revolut a dévoilé une série de nouveautés pour protéger ses clients contre les vols de smartphones et les arnaques de phishing.

« Appareil perdu » : un bouclier en cas de galère

Dans le cas où vous perdez votre smartphone ou, pire, qu’on vous le vole. Avant, c’était la panique assurée. Maintenant, avec la fonction « Appareil perdu », vous pouvez réagir vite fait.

Depuis le site web de Revolut ou un autre appareil, vous signalez le problème, vous prouvez que c’est bien vous (avec une vérification d’identité), et hop, vous bloquez l’accès à votre compte, à votre carte, et vous changez votre code. Résultat ? Les voleurs n’ont plus aucune chance de piocher dans votre portefeuille numérique. Simple, rapide, efficace.

Authentification multifacteur : les pirates détestent ça

Ensuite, il y a la connexion sur un deuxième appareil (« Connexion depuis un second appareil »). Pour contrer les arnaques où quelqu’un essaie de se faire passer pour vous (ce qu’on appelle l’ingénierie sociale), Revolut ajoute une couche de sécurité avec l’authentification multifacteur, ou MFA pour les intimes.

En gros, si quelqu’un tente de se connecter à votre compte depuis un appareil inconnu, vous recevez une alerte. Vous passez un petit contrôle biométrique – un scan de visage ou une empreinte digitale en fonction de votre smartphone et vos réglages – et si ce n’est pas vous, vous bloquez tout.

Limites de transaction : gardez le contrôle

Troisième nouveauté : les limites de transaction. Bientôt disponible, cet outil vous permettra de fixer un plafond pour vos paiements ou virements par carte, qui se remet à zéro toutes les 24 heures. Si un malin arrive à accéder à votre compte, il ne pourra pas tout vider d’un coup. Et pour dépasser cette limite ? Il faudra encore passer par une vérification biométrique.

Ces outils viennent s’ajouter à d’autres fonctions de Revolut, comme les appels intégrés dans l’applcationsi pour repérer les arnaques par usurpation d’identité, ou encore l’IA qui traque les fraudes à la carte en temps réel.

