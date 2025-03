Proton lance une fonctionnalité qui va vous convaincre de quitter Google

L’entreprise suisse Proton, qui édite une suite logicielle centrée sur la vie privée, vient de déployer une nouvelle fonctionnalité intéressante pour celles et ceux qui cherchent une alternative à Google Doc.

Crédit : Proton

Vous voulez travailler en simultané sur un document important, mais sans donner toutes vos données à Google ? Bonne nouvelle, Proton Drive vient de se doter d’une fonctionnalité qui devrait vous permettre d’accomplir très exactement ça.

Le logiciel de traitement de texte de l’entreprise Proton (qui chiffre les données de bout en bout) vient de se doter d’une option de partage public des documents, a annoncé la marque.

Simple comme un lien

Concrètement, cela fonctionne exactement comme sur Google Doc. Après la création d’un fichier sur Proton Drive, vous pouvez cliquer sur le bouton « Partager » en haut à droite et une option permettant de créer un lien public s’affichera dans une fenêtre pop-up. En l’activant, vous aurez alors la possibilité de donner un accès en lecture ou en écriture à quiconque aura la main sur le lien.

Ainsi, il est possible « de demander à des clients de remplir un formulaire, d’inviter des collaborateurs à contribuer aux notes de réunions ou aux briefs produits », même si ces derniers n’ont pas de compte Proton, explique l’entreprise. Si la fonctionnalité est clairement pensée pour les professionnels, elle est tout à fait accessible aux particuliers, à condition d’avoir un compte premium sur la plateforme.

Crédit : Proton

À vrai dire, le partage ne se limite pas aux documents générés sur Proton Drive. Il est en fait possible de partager et de collaborer sur n’importe quel fichier ou dossier hébergé sur la plateforme avec n’importe quel internaute via un simple lien public. Cela devrait largement faciliter la collaboration sur la solution chiffrée de Proton et donner des arguments supplémentaires à celles et ceux qui cherchent à quitter Google.

Quid du chiffrement ?

Proton ne révèle aucun détail technique sur la méthode permettant à l’entreprise de préserver le chiffrement de bout en bout tout en offrant des liens d’édition publique. Il est probable que l’URL elle-même renferme une clé de déchiffrement.

Dans tous les cas, Proton se dote ici d’une fonctionnalité très appréciée des utilisateurs et utilisatrices de Google Drive. En ouvrant les portes de son service à celles et ceux qui n’ont pas de compte Proton, l’entreprise fait sauter une des barrières les plus contraignantes à l’utilisation de l’écosystème Proton.