On a testé Visio : le Google Meet de l’État français est une vraie alternative aux géants américains

L’État français propose, avec La Suite Numérique, des alternatives à nos outils professionnels du quotidien comme Zoom, Google Meet ou encore Google Docs. Nous les avons testés.

Connaissez-vous La Suite Numérique ? Il s’agit d’un ensemble d’outils souverain mis en place par l’État français pour réduire notre dépendance aux technologies étrangères, et notamment américaines.

On y retrouve Visio, l’équivalent de Google Meet, Docs dont le nom est assez explicite, ou encore France Transfert pour partager des fichiers à la place du bon vieux WeTransfer.

Des outils gratuits pour les professionnels

Attention, ces services ne sont pas réservés aux agents de l’État, mais bien à tous les professionnels en France. Le groupe Humanoid, éditeur de Frandroid et Numerama, étant bien français, nous avons pu nous inscrire avec notre mail professionnel aux différents services.

L’identification se fait via ProConnect, l’équivalent de France Connect pour les professionnels. Mon mail Humanoid a immédiatement été associé à l’entreprise du même nom et j’ai pu commencer à utiliser Visio et Docs.

Un service clé en main très simple d’utilisation

En quelques clics nous avons pu créer une réunion très proche de ce que propose Google Meet. Le lancement se fait directement depuis un navigateur, et accède à votre webcam et votre microphone sur autorisation, à la manière des autres outils.

Les fonctions de base sont bien là : vous pouvez partager votre écran ou un simple onglet de votre navigateur. Vous pouvez flouter l’arrière-plan derrière votre image de webcam, ou carrément le remplacer par un faux arrière-plan.

À noter que la connexion des autres intervenants de la réunion se fait sans besoin d’un compte ProConnect. Il suffit de partager le lien pour qu’ils puissent se connecter.

Seul bemol constaté : la qualité de la transmission audio était un cran au-dessous des autres services. Le traitement du signal audio semblait se faire sans amélioration comme la suppression du bruit de fond. Pour les intervenants dans un open space, on entendait donc de l’écho et du bruit de fond.

Qui est derrière ce service ? Google ?

La proximité entre Visio et Google Meet est à s’y méprendre. Le menu des options, les fonds, les fonctions, tout semble identique à l’offre de Google avec seulement un coup de peinture aux couleurs de l’État.

Pourtant, Google n’est absolument pas impliqué dans le développement si l’on en croit le projet GitHub de l’État, même si les étiquettes associées au projet ne laisse pas de place au hasard : « Google Meet Clone », « Zoom Clone ». L’objectif était bien là.

Le service est en réalité basé sur la technologie Livekit. Une technologie américaine open source dans laquelle ont investi des géants du secteur. Sur la page « à propos » de la société, on retrouve les noms des patrons ou fondateurs de Twitch, Perplexity, ElevenLabs, Twitter ou encore Google AI Studio.

Pour autant, si l’on est craintif d’une ingérence américaine, Livekit est un projet open source, et le déploiement de Visio s’est fait sur des clouds SecNumCloud, c’est-à-dire un cloud souverain certifié par l’ANSSI. Il est possible d’auditer le code source mis en ligne sur le projet Visio et de proposer des modifications. Le projet offre aussi la possibilité d’héberger soi-même une instance de Visio, sur l’infrastructure de son entreprise.

Toujours sur le plan de la technique et de la sécurité, le service fait appel aux derniers codecs AV1 et VP9 pour assurer une transmission avec le débit le plus optimisé possible. En revanche, le chiffrement de bout en bout est affiché comme arrivant « prochainement ».

Pour essayer Visio dès maintenant, le service est disponible sur le site de l’État à l’adresse visio.numerique.gouv.fr.