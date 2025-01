Le champion français de l’IA Mistral aurait été approché par des géants de la tech américains

Dans la guerre qui oppose Google, Meta et Microsoft dans le domaine de l’intelligence artificielle, certains outsiders parviennent à tirer leur épingle du jeu. Comme Mistral, qui aurait suscité l’intérêt de certains grands noms du secteur, notamment d’Apple.

Mistral, objet de convoitise de certains géants de la tech ? // Source : Frandroid

On ne cesse de le répéter en matière d’IA : les entreprises européennes ne font clairement pas le poids face à leurs homologues américaines ou chinoises. Il faut dire que le retard de l’Europe dans le secteur des technologies donne des maux de tête à nos politiques et aux investisseurs locaux depuis quelques années déjà. Et les milliards d’euros nécessaires au développement d’un grand modèle de langage capable de rivaliser avec ChatGPT ou Gemini n’arrangent pas les choses.

Le Chat Mistral Télécharger gratuitement

Pourtant, une start-up composée d’irréductibles Français résiste encore et toujours à la concurrence étrangère : Mistral. Grâce à ses modèles d’IA très performants, l’entreprise donne une bouffée d’espoir à ceux qui craignent un monde toujours plus dominé par des technologies développées exclusivement en dehors de l’Union européenne.

Pour aller plus loin

L’AI Act est adopté : l’intelligence artificielle va changer dans l’Union européenne

Même de l’autre côté de l’Atlantique, Mistral a attiré l’attention des plus grands noms de la tech. Dans un article relatant la success story de l’entreprise française, Bloomberg évoque d’anciens projets de partenariats avec Meta et Apple. S’il est difficile de savoir exactement quelle aurait été la nature de ces collaborations, le cas de la dernière semble plus facile à imaginer.

En effet, la firme à la pomme n’est pas vraiment en avance en matière d’intelligence artificielle, loin s’en faut. Pour alimenter certains des outils d’IA présents sur ses appareils, Apple a même fait appel à OpenAI et à ChatGPT. Il n’est donc pas impossible que l’entreprise de Tim Cook se soit également tournée vers d’autres options, dont Mistral, relativement plus petite mais potentiellement plus polyvalente.

Un rachat démenti par Mistral

La start-up française n’a pas la même envergure que ses rivales américaines. Alors que Mistral est valorisée à 5,4 milliards d’euros (6 milliards de dollars), OpenAI frôle les 157 milliards de dollars, quand Anthropic (Claude) en pèse près de 60 milliards.

Pour aller plus loin

Apple se réorganise : plus aucun doute sur sa grande priorité de 2025

Cette taille plus modeste lui confère un avantage particulier par rapport à ses concurrents : elle en fait une cible de rachat plus facile. C’est une pratique courante dans le monde de la tech, notamment dans la Silicon Valley, où les plus grandes entreprises ont pris l’habitude de racheter des start-ups pour acquérir leurs marques, leurs compétences ou même leurs brevets.

Mistral et Samuelian-Werve, membre de son conseil d’administration, ont cependant démenti cette possibilité, déclarant à Bloomberg : « Nous n’allons vraiment pas renoncer à faire un champion mondial ». Un champion mondial qui devrait bientôt être introduit en bourse, et qui ne devrait pas tarder à annoncer une série de nouveaux produits dans les semaines à venir.