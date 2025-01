VLC : le champion français fête ses 6 milliards de téléchargements avec une nouveauté dans l’air du temps

Le lecteur de vidéo opensource VLC présente à l’occasion du CES 2025 une nouvelle option d’accessibilité plus que bienvenue.

Pour ses 20 ans VLC va profiter d’une mise à jour d’envergure en 2021 // Source : VideoLAN

VLC est un lecteur multimédia français plébiscité dans le monde. En témoigne les six milliards de téléchargements que fête l’association VideoLAN présent au CES 2025. Pour l’occasion, le président de l’association Jean-Baptiste Kempf dévoile une nouvelle option pour rendre les contenus toujours plus accessibles.

Briser la barrière de la langue

La force de VLC, contrairement à d’autres lecteurs multimédia, est dans sa capacité à tout lire, et ce, gratuitement. Avec ses nombreuses options, l’application a su se faire une place de choix depuis sa création en 2001 et a bénéficié en 2021 d’une refonte de son interface. Présents au CES 2025, les équipes derrière VLC ont dévoilé une nouvelle option de sous-titres et des traductions automatiques en temps réel pour toutes les vidéos lues par le lecteur.

Pour fonctionner, cette fonctionnalité utilise l’intelligence artificielle tout en restant respectueuse des données des utilisateurs. En effet, cette IA sera entièrement locale et n’aura pas besoin d’un service cloud ni d’une connexion internet. Fidèle à ses valeurs, VideoLAN a indiqué sur LinkedIn que tous les modèles utilisés sont open source.

Bien que VideoLAN n’ait pas précisé quand cette option sera disponible, Jean-Baptiste Kempf, le président de VideoLAN a profité de l’événement pour souligner que « le nombre d’utilisateurs actifs de VLC est en fait en augmentation, même à l’ère des services de streaming ».

VLC media player Télécharger gratuitement