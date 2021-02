VLC : mise à jour majeure en vue avec une nouvelle interface pour 2021

VLC a fêté ses 20 ans le 1er février et son fondateur, Jean-Baptiste Kempf, a des projets plein la tête. Au programme de cette année 2021 : une nouvelle interface, plus moderne, mais aussi une nouvelle version Web du lecteur ainsi qu'un projet naissant, pensé pour concurrencer l'IMDb.

Dans une interview accordée à Protocol, Jean-Baptiste Kempf, fondateur de VideoLAN s’est exprimé sur les nouveautés attendues pour VLC en 2021, alors que le célèbre lecteur multimédia a soufflé sa vingtième bougie et qu’il totalise à cette heure 3,5 milliards de téléchargements. Au travers d’une mise à jour majeure attendue dans les prochains mois, on apprend donc que VLC profitera d’une toute nouvelle interface, mais aussi d’une nouvelle version web.

Pour aller plus loin

Les meilleures applications pour lire des vidéos sur Android

Cette nouvelle interface fera partie intégrante de VLC 4.0, qui doit arriver plus tard cette année. « Nous avons modifié l’interface pour qu’elle soit un peu plus moderne », estime Jean-Baptiste Kempf, qui précise qu’elle sera l’occasion d’inclure dans l’application plus de contenu provenant de sources en ligne, mais toujours « dans un esprit très VLC ». Pour ce faire, le lecteur passera notamment par des extensions permettant aux utilisateurs d’exploiter du contenu tiers, lit-on. Protocol indique toutefois que ce système pourrait aussi permettre à VLC de proposer des vidéos subventionnées par la publicité. Une piste que Jean-Baptiste Kempf et ses équipes pourraient visiblement explorer afin d’apporter un soutien financier au projet VideoLAN.

L’IMDb (Internet Movie Database) en ligne de mire

Parallèlement à ce remaniement d’interface, VLC profitera bientôt d’une nouvelle version web motorisée par WebAssembly et JavaScript. Cette dernière permettra de remplacer le plug-in partiellement obsolète qui avait été ajouté il y a des années à VLC, et qui n’est plus supporté par la plupart des navigateurs actuels, note XDA Developers. Comme le précise le site, ce plug-in fonctionnait de manière similaire à flash, qui n’est officiellement plus supporté par Adobe depuis décembre dernier.

De manière peut-être plus surprenante, Jean-Baptiste Kempf a indiqué que VideoLAN travaille aussi à la conception d’un nouveau projet surnommé Moviepedia. Ce dernier aura pour objectif de concurrencer l’IMDb (Internet Movie Database) au moyen de contenus modifiables par la communauté — à la manière de ce que propose Wikipedia. On ignore toutefois quand ce projet pourrait voir le jour. De la même manière, aucun créneau de déploiement précis n’a été donné pour VLC 4.0. Il faudra donc prendre notre mal en patience.