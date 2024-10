Après s’être lancé tardivement dans la course à l’intelligence artificielle, Apple aurait un gros retard à combler. C’est en tout cas ce qui se murmurerait au sein du QG de la marque.

Apple Intelligence sera-t-il suffisant pour rattraper le retard de l’entreprise face à ChatGPT ? Pour certains employés de la pomme, il semblerait que la réponse soit un « non » catégorique. Dans sa newsletter hebdomadaire, le toujours très bien informé Mark Gurman, de chez Bloomberg, explique en effet que des sources en interne lui ont avoué qu’Apple aurait au moins « deux ans de retard » dans le secteur de l’intelligence artificielle générative.

Pour rappel, Apple Intelligence a été dévoilé lors de la WWDC 2024, en juin dernier. ChatGPT 3.5, lui, s’est imposé sur le devant de la scène dès novembre 2022. D’un point de vue purement calendaire, Apple a effectivement mis quasiment deux ans de plus que son rival à se lancer sur ce terrain. Pour autant, être pionnier sur une technologie n’a jamais été le créneau d’Apple qui a toujours préféré se lancer quand une innovation lui semblait « mûre ».

Siri 30% moins efficace que ChatGPT

Mais sur cette question-là non plus, les sources internes à Apple ne sont pas tendres d’après Mark Gurman. D’après des recherches menées en interne, Siri serait 25 % moins précis que ChatGPT lorsqu’il s’agit de répondre efficacement à une question et la compréhension générale de l’assistant d’Apple serait 30 % moins efficace que celle de ChatGPT.

Au vu de ces chiffres, pas étonnant qu’Apple ait carrément décidé d’intégrer ChatGPT à sa suite Apple Intelligence plutôt que d’essayer de rattraper le retard accumulé dans le secteur depuis deux ans. La volonté, éphémère, de carrément investir dans OpenAI peut également se voir sous un tout autre jour, sachant cela.

Si les chiffres bruts ne sont pas vraiment encourageants pour la firme à la pomme, ce retard à l’allumage a-t-il vraiment une importance capitale ? Pour Mark Gurman, rien n’est moins sûr. Même si Apple n’est pas à la pointe, la firme a les moyens et les armes pour se faire une place sur le marché le moment venu, explique le journaliste.

Un retard pas si handicapant ?

Dans quelques années au maximum, la plupart des produits de la marque seront capables de faire tourner un grand modèle de langage sans problème. Un luxe que peu d’autres constructeurs, que ce soit dans le monde mobile ou du PC, pourront se targuer d’offrir. De plus, Apple a aussi les moyens d’acquérir n’importe quelle entreprise qui lui fait de l’œil dans le secteur et ainsi booster ses capacités à coup de milliards de dollars.

Comme le remarque Gurman, l’entrée remarquée d’Apple dans le secteur de l’IA avait peut-être plus pour objectif d’apaiser les actionnaires et les investisseurs que de réellement faire la différence sur un marché ultra-compétitif. De ce point de vue là, le pari est réussi, puisque la valorisation boursière de la marque est à un haut historique. Pour le reste, Apple fourbit encore ses armes et sans doute que cela risque de faire mal dans les années à venir.