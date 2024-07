Google Docs et Word ont un nouveau concurrent de taille : Proton Docs

La suite Proton se dote d'un nouvel élément. Avec Docs, l'entreprise Suisse continue à fournir de nouveaux outils et application plus respectueux de la vie privée de ses utilisateurs.

Connaissez-vous Proton ? Proton est une société Suisse visant à proposer des alternatives aux services Google et Microsoft avec un accent sur la confidentialité des données. L’entreprise continue de s’améliorer et sort pour sa dixième année d’existence une alternative à un service connu et utilisé de tous : Google Docs. Évidemment, c’est aussi le cas de Word avec OneDrive.

Un éditeur de documents plus sécurisé

Proton Docs ressemble à s’y méprendre à Google Docs, dans son apparence et ses fonctionnalités tout y est : des options de texte enrichi, une édition collaborative en temps réel et une prise en charge multimédia. Par contre, Proton ne bénéficie pas de tous les modules tiers que l’on peut ajouter à un Google Doc. Mais Notion a une arme secrète.

L’entreprise indique que des « éditeurs de documents comme Google Docs voient tout ce que vous écrivez et gardent une trace de tous les changements que vous avez faits ».

Proton surenchérit en précisant qu’aucun éditeur de documents ne protègent ses documents avec un chiffrement de bout en bout et que vos données pourraient être soumises à une surveillance massive, d’autant plus pour les entreprises ayant leur siège social ou leurs serveurs aux États-Unis.

Proton quant à eux vous assure mettre la sécurité au centre de ce nouvel outil : chaque document, chaque mouvement de frappe ou déplacement de curseur serait crypté de bout en bout en temps réel. Une promesse de longue date et qui fait le cœur du projet de Proton : ne pas vendre ou utiliser de quelque manière que ce soit les données de ses utilisateurs.

Une stratégie globale

Proton Docs est la dernière application d’une suite d’outils proposés par l’entreprise. Si elle a commencé comme un client de messagerie, elle comprend aujourd’hui un calendrier, un système de stockage de fichiers en ligne, un gestionnaire de mots de passe ou encore un VPN.

Les produits Proton n’ont de cesse de s’améliorer au cours des années pour répondre aux besoins des utilisateurs d’un point de vue pratique, mais aussi esthétiques. Le responsable presse, Will Moore, s’est confié à The Verge, indiquant : « Tout ce que Google propose figure sur notre feuille de route ». Reste à voir quel outil sera leur prochaine cible.