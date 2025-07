Ce smartphone IA promet l’internet gratuit dans le monde entier

MindOne débarque sur Kickstarter avec des promesses folles : smartphone de poche, internet mondial gratuit et IA révolutionnaire. Trop beau pour être vrai dans un secteur qui regorge de projets bidons.

Un nouveau projet Kickstarter fait des promesses qui donnent le tournis. Le MindOne d’iKKO se présente comme un smartphone de la taille d’une carte de crédit avec internet gratuit dans 60 pays, intelligence artificielle intégrée et caméra Sony rotative.

Avec seulement 310 000 € récoltés sur un objectif de 5,4 millions, ce projet sent bon les campagnes qui finissent mal.

Le MindOne promet la lune dans un format de poche. Écran AMOLED 4,02 pouces avec verre saphir, processeur MediaTek MT8781, caméra Sony 50 MP qui pivote à 180°, système d’exploitation Android 15 couplé à un OS IA maison, et surtout cette fameuse connectivité mondiale gratuite via une mystérieuse « vSIM intégrée ». Le tout dans un boîtier de 86 x 72 mm pour seulement 8,9 mm d’épaisseur.

Sur le papier, ça fait rêver. Dans la réalité, ça pose énormément de questions. Comment une startup peut-elle offrir un internet gratuit dans 60 pays quand les opérateurs se battent pour chaque centime de roaming ? Leur explication technique avec la « puce MT8781 préconfigurée » ne tient pas debout face aux réalités économiques des télécoms.

Les signaux d’alarme qui clignotent

Premier red flag : l’objectif de financement complètement déconnecté de la réalité. 5,4 millions d’euros pour développer, produire et livrer un smartphone avec des composants aussi premium ? Apple dépense des milliards en R&D pour ses iPhone. Même les constructeurs chinois établis investissent des dizaines de millions pour lancer un nouveau modèle.

Deuxième problème : les promesses techniques qui défient la physique. Une batterie de 2200 mAh avec « une autonomie d’une journée entière » ? OK. Sans compter le verre saphir « 9H » qui coûte une fortune à produire et que même Apple réserve à ses modèles les plus chers.

L’équipe derrière iKKO se vante d’avoir lancé les « ActiveBuds » il y a deux ans, mais impossible de trouver des traces convaincantes de ce produit ou de retours d’utilisateurs.

D’ailleurs, leur stratégie marketing basée sur la nostalgie (« vous regrettez les téléphones plus petits ») et les buzzwords IA sent le projet monté à la va-vite.

L’IA comme appât marketing

Le projet surfe évidemment sur la vague IA avec des promesses d’outils intégrés « sans abonnement ni configuration« . Traduction automatique, résumés, notes vocales… tout ça connecté magiquement « au modèle d’IA le plus adapté à chaque tâche ». Sachant qu’OpenAI et Google facturent leurs API au centime près, comment une startup peut-elle offrir ça gratuitement ?

Cette multiplication des projets IA sur les plateformes de financement participatif n’est pas anodine. L’intelligence artificielle fascine le grand public, et beaucoup de porteurs de projets l’utilisent comme argument commercial sans maîtriser la technologie.

Le secteur du financement participatif tech regorge actuellement de projets IA bidons. Lunettes connectées qui traduisent en temps réel, assistants vocaux révolutionnaires, gadgets qui promettent de remplacer votre smartphone… La plupart finissent par disparaître après avoir collecté les fonds, laissant les contributeurs sur le carreau.

Conseil de survie pour éviter les arnaques

Règle numéro un : considérez votre contribution comme de l’argent perdu d’avance. Vous soutenez un projet qui vous plaît, point. Si le produit arrive un jour, tant mieux, mais ne comptez pas dessus pour planifier vos achats tech.

Deuxième règle : méfiez-vous des promesses qui semblent trop belles. Un smartphone premium à prix cassé avec internet gratuit mondial ? Des startups qui révolutionnent des secteurs entiers avec trois bouts de ficelle ? La technologie avance vite, mais pas au point de défier les lois économiques.

Troisième conseil : vérifiez l’historique de l’équipe. Des vrais noms, des vrais CV, des produits précédents qu’on peut tracer. Si l’équipe reste floue ou se cache derrière des pseudos, fuyez.