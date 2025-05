Proton dévoile son alternative à Google Photos

Proton déploie une nouvelle fonctionnalité d’albums pour concurrencer Google Photos tout en s’assurant de préserver votre vie privée.

Proton dévoile « Album » sa solution respectueuse pour partager photos et vidéos. // Source : Proton

L’entreprise suisse Proton édite depuis plusieurs années une suite logicielle centrée sur la vie privée. Une alternative solide qui permet aux utilisateurs soucieux de la gestion de leurs données de trouver une solution autre que celle offerte par des GAFAM comme Google.

Après avoir lancé son VPN, puis son service de stockage avec Proton Drive, l’entreprise a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour ce dernier, appelée Albums. Celle-ci permet, à la manière de Google Photos, de synchroniser vos photos et vidéos afin de les retrouver à la fois sur votre smartphone et votre ordinateur, le tout avec la même notion de protection des données.

Une alternative solide à Google Photos

Comme son nom le précise, Albums va permettre aux utilisateurs de créer des albums photos. Les utilisateurs pourront créer des collections personnalisées pour retrouver plus facilement leurs clichés. Dans le cadre d’un événement de groupe, il sera possible de créer un album partagé en invitant d’autres personnes par e-mail. Les clichés les plus importants pourront être ajoutés à une collection de favoris pour les retrouver où qu’ils soient.

De plus, tous ces albums sont synchronisés en temps réel et les permissions des albums partagés peuvent être révoqués à tout instant par les utilisateurs.

Les habitués de Google Photos ne devraient pas être perdus avec Albums. // Source : Proton

Partager ses souvenirs en sécurité

Fidèle à son créneau, Proton indique qu’à la manière des éléments stockés dans Proton Drive, chaque album est protégé par un système de chiffrement de bout en bout garantissant une sécurité sur l’accès à ces souvenirs.

Selon Proton, il ne s’agit ici que d’une première version d’Albums, les prochaines permettront notamment de partager des photos via des liens ou encore d’envoyer des albums à des proches ne disposant pas de compte Proton.

Accessibles à tous sur Proton Drive, les utilisateurs disposant de l’application sur leurs smartphones n’auront simple qu’à la mettre à jour pour découvrir cette fonctionnalité.