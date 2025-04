100 Go en 5G à seulement 6,99 € : voici l’un des forfaits les plus agressifs du moment

Un forfait mobile complet avec 100 Go en 5G pour moins de 7 euros par mois, avec appels illimités et data en itinérance : cette offre sans engagement coche toutes les cases.

Proposé à seulement 6,99 euros par mois, ce forfait inclut 100 Go en 5G, dont 25 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM, et les appels, SMS et MMS illimités, le tout sans engagement. À ce prix-là , difficile de trouver plus compétitif en ce moment. Notre comparateur classe actuellement ce forfait parmi les meilleurs rapports qualité-prix du marché.

Ce forfait Cdiscount, c’est quoi ?

100 Go de 5G en France métropolitaine

25 Go en 4G depuis l’UE et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE/DOM

Carte SIM à 1€

Ce forfait de Cdiscount est en ce moment proposé à seulement 6,99 euros par mois, sans engagement.

Que faire avec 100 Go ?

Une enveloppe de 100 Go permet une utilisation confortable : streaming quotidien en HD, navigation fluide, appels visio réguliers, téléchargement d’applications ou partage de connexion ponctuel. Dans un usage classique, il est rare de dépasser ce seuil.

La 5G incluse dans ce forfait assure des temps de chargement plus rapides, une latence réduite et une meilleure stabilité, y compris dans les zones densément couvertes. Il ne s’agit pas d’un forfait « low cost bridé », mais bien d’une offre complète, conçue pour un usage quotidien intensif.

Une offre qui répond à plusieurs cas d’usage

Ce forfait Cdiscount 100 Go en 5G s’adresse à des profils variés : étudiants, jeunes actifs, ou encore utilisateurs recherchant une solution transitoire ou une ligne secondaire. Il convient aussi aux situations ponctuelles, comme un déménagement, la fin d’un engagement ou un besoin temporaire de connexion mobile étendue.

L’absence d’engagement et le coût réduit de la carte SIM permettent de tester ce forfait en toute simplicité.

Une couverture solide, portée par Bouygues

Cdiscount Mobile s’appuie sur le réseau de Bouygues Telecom. La qualité de service est donc globalement très bonne, avec une couverture 4G étendue sur l’ensemble du territoire et un accès à la 5G dans les grandes villes et zones denses. Les performances en matière de débit et de stabilité sont régulièrement saluées dans les baromètres indépendants, notamment ceux de l’ARCEP ou de nPerf.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

