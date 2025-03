Porsche améliore encore sa première voiture électrique avec ces nouveautés qui cachent une plateforme vieillissante

Porsche vient d’annoncer une refonte majeure du système d’infodivertissement de plusieurs de ses voitures, dont la Taycan électrique. Malheureusement, le retard avec la Macan électrique sous Android Automotive reste à l’ordre du jour.

Porsche continue de tracer sa propre voie numérique. À l’occasion du changement d’année-modèle 2026, le constructeur de Stuttgart offre une mise à jour majeure à son système d’infodivertissement PCM, déployée sur les gammes 911, Taycan électrique, Panamera et Cayenne.

Et si la firme allemande persiste à ne pas adopter Android (Google) Automotive, contrairement au nouveau Macan électrique ou aux l’Audi Q6 e-tron et Audi A6 E-Tron (du fait d’une plateforme différente, la PPE de Volkswagen) pourtant vendus moins chers, elle n’entend pas pour autant rester à la traîne.

L’arrivée d’un App Center

Le cœur de cette refonte ? L’arrivée du Porsche App Center, une véritable boutique d’applications intégrée au PCM, inspirée des stores mobiles Android et iOS. C’est un tournant stratégique : le système embarqué maison se dote enfin d’un accès direct à un catalogue d’applications tierces – musique, vidéo, podcasts, actualités, météo, domotique, jeux et même karaoké.

En clair, de quoi combler une bonne partie du fossé avec l’expérience proposée par Android Automotive. Présenté initialement sur le Macan électrique, cet App Center sera donc généralisé sur une large partie de la gamme dès le millésime 2026.

Porsche Taycan 4 Turismo et Porsche Taycan GTS. Crédit Porsche

Autre évolution notable : l’intégration d’Amazon Alexa en complément de l’assistant vocal Porsche. Une première. Il sera désormais possible de piloter sa maison connectée, de créer des listes, ou de commander de la musique d’un simple “Alexa” en conduisant. Une façon de rendre l’expérience plus fluide et plus familière pour les utilisateurs déjà accros à l’écosystème Amazon.

Et pour les audiophiles ? Porsche introduit enfin le support de la technologie Dolby Atmos® sur les systèmes audio Bose® et Burmester®. Avec à la clé, une spatialisation plus immersive et une finesse sonore digne d’un studio. À condition bien sûr d’utiliser des sources compatibles, téléchargeables via l’App Center.

Un app store offert pendant 10 ans

Sous le capot, le nouveau PCM repose sur une architecture matérielle revue, promettant une meilleure réactivité, des animations plus fluides et une ergonomie affinée. Et pour ne pas laisser ses clients sur le bord de la route, Porsche inclura désormais le pack Connect pour 10 ans, sans surcoût. Une offre généreuse, et plutôt rare pour la marque.

Mais attention, car toutes ces nouveautés sont uniquement réservées aux voitures de l’année modèle 2026, qui sont commandables dès maintenant avec les premières livraisons en juin. Les modèles déjà en circulation ne devraient pas bénéficier de ces améliorations. Dommage, car Porsche avait énormément fait évoluer la Taycan de première génération avec de nombreuses mises à jour logicielles.