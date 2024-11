Rien ne va plus pour la Fiat 500 électrique : la preuve avec cette nouvelle décision difficile

Alors que la production de la Fiat 500 électrique vient tout juste de reprendre après plus d’un mois d’arrêt, voilà qu’elle va encore devoir s’arrêter en décembre. En cause, des ventes bien trop faibles par rapport aux prévisions.

Crédit : Fiat

On le sait, le marché automobile n’est pas vraiment à la fête en ce moment, puisque l’industrie traverse une zone de turbulences. Cela se voit du côté des ventes de voitures électriques, dont la croissance diminue en Europe, mais aussi en France. Et quasiment aucun constructeur n’est épargné par cette situation, même si tous ne sont pas pour autant logés à la même enseigne.

Fiat encore en difficulté

On pense par exemple à Volkswagen, qui subit de plein fouet cette grosse crise, tandis que Renault se maintient malgré une baisse de ses ventes. De son côté, Tesla termine plutôt bien l’année, avec des résultats satisfaisants. Qu’en est-il de Fiat ? Car si le constructeur italien multiplie les nouveautés, avec notamment sa 600e que nous avions pu essayer et sa Grande Panda, que nous avions découvert cet été, tout n’est pas rose. Sa petite 500 électrique continue à subir le désamour des clients, après des ventes satisfaisantes à ses débuts en 2020.

C’est ainsi que la firme de Turin va devoir mettre sa production en pause au sein de l’usine de Mirafiori au cours du mois de décembre. La faute, une fois encore, à des ventes insuffisantes. On se rappelle qu’entre janvier et juillet dernier, seulement 20 704 unités avaient été vendues, à tel point que sa production avait déjà été interrompue. Après une brève reprise, le constructeur avait décidé de stopper à nouveau son site d’assemblage en septembre.

Crédit : Fiat

Ce n’est que le 4 novembre dernier que les activités ont finalement repris, à un rythme réduit de 170 voitures par jour. Mais rien n’y fait, personne ne semble vouloir de la citadine électrique. De ce fait, le site italien Milano Finanza nous informe que l’usine va à nouveau s’arrêter à la fin du mois de novembre, et jusqu’au début de l’année prochaine. Et pour cause, la fabrication ne devrait pas reprendre avant le 7 janvier 2025. Cependant, si ces informations ont été validées par une source syndicale, elles n’ont en revanche pas encore été confirmées par le constructeur.

Celui-ci explique qu’il ne s’agit pour le moment que d’une rumeur, et que rien n’a encore été communiqué de manière officielle. Nous devrions toutefois en savoir plus très rapidement. Selon le média italien, ce dernier ne disposerait également pas de tous les composants nécessaires pour fabriquer la citadine au mois de décembre. Et vu la demande très faible, Fiat pourrait tout à fait concentrer trois mois de production sur le seul mois de novembre.

Encore un espoir pour la citadine ?

Autant dire que l’avenir de la Fiat 500 électrique n’est pas vraiment radieux, surtout que la concurrence est de plus en plus forte pour cette dernière. En effet, la citadine doit faire face au succès de la nouvelle Citroën ë-C3, qui fut la voiture électrique la plus vendue en France en octobre dernier, mais pas seulement. Puisque l’arrivée de la Renault 5 E-Tech devrait aussi faire trembler la petite italienne. Surtout que la nouvelle star de la marque au losange se décline dans une nouvelle version encore plus abordable.

Heureusement, tout n’est pas perdu pour le constructeur transalpin, qui n’a pas dit son dernier mot. Si ce dernier avait prévu de vendre au moins 100 000 exemplaires par an, il en a finalement écoulé moins de 15 000 depuis le début de l’année. Mais il pourrait désormais miser sur une nouvelle batterie LFP (lithium – fer – phosphate), qui possède l’avantage d’être bien moins chère à produire. Ce qui aura un impact direct sur le prix de la voiture, qui a déjà récemment été revu à la baisse.

Crédit : Fiat

Ce n’est pas tout, puisque Fiat veut même tenter le tout pour le tout et prévoit de lancer une nouvelle version hybride prévue pour fin 2025 / début 2026. Celle-ci devrait reprendre les caractéristiques des Jeep Avenger et autre Peugeot 2008, en intégrant un moteur thermique. Et ce dans un contexte où les automobilistes sont encore réticents à passer à l’électrique en raison du prix plus élevé, mais aussi de l’autonomie. Cette nouvelle version micro-hybride devrait logiquement coûter nettement moins cher, alors que la 500e démarre actuellement à partir de 30 400 euros. Un prix bien trop cher qui nuit à son rapport qualité / prix.