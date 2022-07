Peugeot e-208 : bientôt plus d’autonomie avec une baisse de prix

Peugeot prépare l'arrivée de sa voiture électrique e-208 en finition Like. Au programme : un équipement inférieur, mais plus d'autonomie avec 400 km WLTP.

Actuellement, la Peugeot e-208 est la voiture la plus vendue en France, que ce soit au mois de juin, mais également sur les six premiers mois de l’année. Avec la nouvelle version, commercialisée depuis début 2022, l’autonomie sur cycle WLTP est de 362 km. Ce qui place toujours la compacte de Peugeot derrière sa principale concurrente, la Renault Zoé, avec son autonomie de 395 km. Mais c’était sans compter sur la future finition, Like, qui devrait être commercialisée dès le mois d’août.

En effet, si l’on en croit le forum Worldscoop toujours bien informé, Peugeot préparerait la commercialisation de cette nouvelle finition avec l’ouverture des commandes pour le 19 août prochain. Le document n’apporte pas plus de précisions, si ce n’est le fameux « 400 km » qui serait donc l’autonomie WLTP. Pour parvenir à ce chiffre, plusieurs solutions sont envisageables.

Des roues plus petites ou un nouveau moteur ?

La première, c’est l’utilisation de roues de 15 pouces en lieu et place des actuelles 16 pouces. D’ailleurs, la 208 thermique, déjà disponible en finition Like, est livrée avec des jantes en tôle de 15 pouces. La seconde possibilité, c’est de nouvelles optimisations, permettant à Peugeot d’abaisser la consommation du moteur électrique. Un utilisateur sur le forum annonce ainsi la suppression du mode sport (de 136 ch) pour un seul mode, disposant de la puissance du mode éco (82 ch) ou normal (100 ch).

Un autre utilisateur croit savoir que c’est un nouveau moteur, couplé à une nouvelle batterie, qui permettra ces gains. Le nouveau moteur (Emotors M3) est issu d’un partenariat entre Stellantis et Emotors. Il est prévu pour arriver d’ici la fin de l’année dans une voiture électrique du groupe français, avec une puissance de 115 kW soit 156 ch. Selon nous, il paraît donc peu probable que la Peugeot e-208 à 400 km d’autonomie utilise ce nouveau moteur. Il s’agirait plutôt de la réduction de la taille des jantes et hypothétiquement de la réduction de la puissance. Dans tous les cas, cette Peugeot e-208 Like devrait être commercialisée à un tarif inférieur aux 34 550 euros réclamés par Peugeot pour la finition Active. Réponse officielle d’ici quelques semaines !

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.