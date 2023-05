Pourquoi la Tesla Model 3 n’apparait plus dans le classement des voitures les plus vendues en Europe

Avec plus de 10 000 exemplaires vendus, la Tesla Model Y est une fois encore la voiture électrique la plus immatriculée en Europe au mois d'avril. Une belle performance pour la voiture électrique, qui devance de très loin ses rivaux ainsi que la Model 3 qui ne figure même plus dans le top 10. Mais c'est normal et on vous explique pourquoi.

Plus rien ne semble pouvoir arrêter la formidable ascension de Tesla, qui multiplie les annonces très positives depuis plusieurs mois. Après avoir terminé l’année sur une note peu joyeuse, malgré un record historique avec un million de voitures livrées en 2022, la firme d’Elon Musk a repris des couleurs.

Un marché en hausse

Celle-ci a en effet opéré une belle remontée en début d’année, affichant un très bon bilan et battant même un record de production avec son Model Y. Sa Gigafactory de Berlin est désormais en mesure d’en assembler pas moins de 5 000 par semaine. Outre la prouesse technique, cette annonce prouve à quel point le SUV électrique plaît. Et cela se confirme dans les chiffres.

En effet, le spécialiste des données automobiles, Jato, vient de publier son classement des voitures les plus vendues en Europe sur l’ensemble du mois d’avril. On note déjà que le marché se porte plutôt bien, puisque les immatriculations ont grimpé de 16 %, toutes motorisations confondues. C’est notamment le cas des voitures électriques, avec une part de marché de 13 %.

Un chiffre similaire à celui pour la France, alors que les ventes d’électriques ont dépassé celles des diesel. Au total, ce ne sont donc pas moins de 126 009 voitures zéro-émission (à l’échappement) qui ont été vendues en avril dernier en Europe, soit une hausse de 49 % par rapport à l’année précédente. Une belle augmentation, qui s’explique sans doute par l’offre de plus en plus vaste ainsi que les baisses de prix.

Si les voitures électriques sont pour l’heure toujours plus chères que les thermiques, la parité devrait tout de même bientôt arriver. Mais certains modèles en particulier sont également responsables de cette hausse des ventes, puisqu’ils séduisent de nombreux clients. C’est justement le cas de la Tesla Model Y, qui est devenue la voiture la plus vendue du monde au 1er trimestre, toutes motorisations confondues. Un record historique !

Encore et toujours Tesla

Le SUV électrique continue de cartonner, après avoir été également le modèle le plus vendu en Europe entre janvier et mars. En effet, selon les derniers chiffres, pas moins de 10 553 exemplaires ont été écoulés rien que sur le mois d’avril. Des ventes qui restent stables par rapport à la même période l’an dernier, et ce malgré les deux baisses de prix consécutives en janvier et avril dernier.

La 2ème marche du podium est quant à elle occupée par la Volkswagen ID.4, dont les ventes ont grimpé de 125 % pour atteindre les 6 542 exemplaires. Le grand SUV est suivi de près par la Volkswagen ID.3, récemment restylée et totalisant 5 913 immatriculations le mois dernier. Ses ventes ont alors littéralement explosé, avec une hausse de 259 % par rapport à l’an dernier. Les petits soucis des débuts ont donc été oubliés.

Le Skoda Enyaq, qui vient d’enrichir sa gamme d’une nouvelle version Laurin & Klement se place au pied du podium avec 3 393 unités. Il est suivi par la Dacia Spring avec 4 191 exemplaires. Puis arrive la MG4, qui cartonne aussi avec 4 171 immatriculations le mois dernier. La compacte chinoise a vu sa gamme évoluer légèrement dans certains pays d’Europe, de même que ses tarifs, tandis qu’une nouvelle version break verra le jour un peu plus tard.

Où est la Tesla Model 3 ?

D’autres modèles complètent le top 10, dont les Volvo XC40, Fiat 500, Peugeot e-208 et Renault Mégane E-Tech Electric. En revanche, pas la moindre trace de la Tesla Model 3, qui se laisse donc largement distancer par la Model Y. C’est tout à fait normal, car la Model 3 n’est pas fabriquée à Berlin, mais à Shanghai, et les livraisons se font donc au rythme de l’arrivée des bateaux de Chine comme nous l’expliquons dans un dossier dédié.

Selon Jato, les voitures chinoises voient leur part de marché grimper, mais pas aussi vite que prévu. Pourtant, le pays est désormais le premier exportateur mondial devant le Japon et l’Allemagne.

Si l’on prend en compte les chiffres depuis janvier, le classement est légèrement différent. On voit apparaître la Tesla Model 3 en troisième position, derrière les Tesla Model Y et Volkswagen ID.3.

Top 10 des voitures électriques les plus vendues en Europe en avril 2023

Modèle Exemplaires Tesla Model Y 10 553 Volkswagen ID.4 6 542 Volkswagen ID.3 5 913 Skoda Enyaq 4 393 Dacia Spring 4 191 MG4 4 174 Volvo XC40 3 943 Fiat 500 3 877 Peugeot 208 3 809 Renaut Mégane E-Tech 3 484

Top 5 des voitures électriques les plus vendues en Europe de janvier à avril 2023

Modèle Exemplaires Tesla Model Y 73 558 Volkswagen ID.3 20 899 Tesla Model 3 20 084 Volkswagen ID.4 17 737 Dacia Spring 17 583

