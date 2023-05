Dacia Spring : son principal problème enfin corrigé avec cette nouvelle version

Lancée en début d'année, la Dacia Spring Extrême vient coiffer la gamme de la citadine électrique. Avec son prix toujours accessible et ses performances en nette hausse, cette variante vient corriger la plupart des défauts de la version standard.

Depuis son lancement en 2021, la Dacia Spring connaît un franc succès auprès des clients. En France, bien sûr, mais pas seulement. Car la citadine séduit dans tous les pays européens, à tel point qu’elle fut la voiture électrique la plus vendue sur le Vieux Continent en avril dernier, devançant très largement la Tesla Model Y qui dominait le classement du 1er trimestre, toutes motorisations confondues.

Une version plus complète

Un beau succès pour celle qui reste actuellement l’une des voitures électriques les plus abordables du marché, avec un prix affiché à partir de 20 800 euros, bonus écologique de 5 000 euros non déduit. Cependant, celle qui devrait bientôt rivaliser avec la BYD Dolphin qui s’apprête à faire son arrivée en Europe, n’est pas exempte de défauts. À commencer par sa puissance, très limitée puisque bridée à seulement 45 chevaux, ce qui reste assez peu dans certaines situations.

Un vrai inconvénient qui pourrait dissuader pas mal de clients, que le constructeur low-cost a souhaité corriger. Au mois de janvier dernier, celui-ci a levé le voile sur une nouvelle version, baptisée Extrême. Bien sûr, pas question de transformer la citadine en une voiture ultra-badass, mais simplement de corriger certains défauts de la version standard. À commencer par la puissance donc, qui passe désormais à 65 chevaux.

Une hausse qui permet de profiter de meilleures performances, puisque le 0 à 100 km/h est désormais réalisé en 13,7 secondes, contre 19,1 pour la citadine équipée du moteur de 33 kW. Le tout pour un poids quasiment identique, puisque la version Extrême ne pèse que cinq kilos de plus, pour un total de 975 kilos à vide comme le précise le configurateur en ligne, qui permet de comparer les deux versions en un coup d’œil. La vitesse maximale est quant à elle affichée à 125 km/h pour les deux.

En revanche, petite déception en ce qui concerne l’autonomie, puisque celle-ci stagne sur cette nouvelle déclinaison. Pire, elle est même en baisse. La version 45 peut en effet parcourir jusqu’à 230 kilomètres, contre seulement 220 selon le cycle WLTP pour la variante la plus haut de gamme. Cela s’explique par le fait que les deux citadines partagent la même batterie de 26,8 kWh. Elles affichent également une autonomie identique en cycle urbain de 305 kilomètres.

Un équipement plus généreux

Sur le papier, le passage à la version Extrême peut donc présenter un intérêt limité si l’autonomie est importante pour vous. Mais, à vrai dire, l’atout de cette variante plus performante ne se situe pas vraiment là. Déjà, il faut savoir qu’elle est compatible avec la charge rapide en courant continu à une puissance de 30 kW, qui permet de passer de 10 à 80 % en une cinquantaine de minutes. Il faut pour cela ajouter le chargeur combo facturé 600 euros en option lors du paiement.

La version classique se contente quant à elle de la charge en courant alternatif en finition Essential mais il est aussi posible de profiter de la charge rapide à 30 kW sur le petit moteur avec la finition Expression. La finition Extreme coiffant la gamme profite également d’une dotation un peu plus complète que la version 45, qui a fait le choix de la sobriété pour afficher un tarif très attractif. Si celle-ci est uniquement équipée du minimum syndical en finition Essential, la variante Extrême est livrée de série avec de nombreux éléments, dont les rétroviseurs électriques ainsi que les radars et la caméra de recul.

L’écran tactile de 7 pouces fait également partie de la dotation standard. Ce dernier intègre également la navigation GPS mise à jour pendant trois ans. À noter que la voiture est également reconnaissable par ses inserts décoratifs spécifiques auxquels la version classique d’entrée de gamme ne peut malheureusement pas prétendre. Petite différence : la version 65 Extrême troque la roue de secours contre un kit de gonflage. Cette dernière reste toujours disponible, avec un supplément de 200 euros.

Tout cela est bien beau, mais combien ça coûte ? Il faut compter 22 300 euros pour cette Dacia Spring Extrême, soit 1 500 euros de plus que la version standard. Une différence qui demeure correcte au vu de la différence en termes de performances et de dotations. Ce qui en fait une citadine électrique très intéressante, et ce malgré la légère hausse de prix opérée l’an dernier. Elle devra tout de même surveiller ses arrières avec le lancement de la future Renault 5 électrique et de la version de série du concept Volkswagen ID.2all d’ici 2024 et 2025.

