Tesla Roadster, la voiture électrique de la démesure décale encore son lancement

Après avoir été annoncé pour 2023 le lancement du Tesla Roadster a finalement (encore) été repoussé à 2024 par Elon Musk. La sportive électrique avait été dévoilée en 2017 et devait voir le jour en 2020.

Si tout va pour le mieux pour Tesla, qui laisse derrière elle une période difficile l’an dernier, la firme n’a pas encore corrigé tous ses problèmes. Et parmi eux, sa fâcheuse tendance à repousser constamment le lancement de ses modèles.

Tesla Roadster : pas avant l’an prochain

C’est notamment le cas du Roadster, une sportive très attendue par les fans de la marque de par ses performances hors du commun. Une 2ème génération qui succède à l’originale lancée en 2008 et qui fut la toute première voiture de la marque à l’époque basée en Californie. Celle-ci n’était pas produite à proprement parler par le constructeur, puisqu’elle reposait sur un châssis de Lotus Elise et était assemblée au sein de l’usine anglaise d’Hethel.

Il aura fallu attendre cinq ans entre la fin de sa production en 2012 et l’annonce d’une nouvelle génération en 2017. Celle-ci avait été dévoilée par Elon Musk et n’avait pas manqué de faire parler d’elle, en raison de ses chiffres tout bonnement hallucinants, entre autres. Le patron, qui a récemment promis de réaliser d’importants investissements en France, avait annoncé un lancement en 2020.

Mais la crise du Covid-19 est passée par là, ainsi que la pénurie de semi-conducteurs. Ce qui a évidemment contraint la firme américaine à revoir ses plans. D’autant plus qu’à cette époque, la situation de Tesla était moins solide qu’à l’heure actuelle, alors que ses derniers résultats sont excellents, grâce au succès du Model Y. La firme avait repoussé le lancement du Roadster à l’année suivante. Mais toujours rien.

Il avait été décalé à 2022, avant qu’Elon Musk n’annonce finalement une commercialisation cette année. Un long périple pour la sportive électrique, qui ne devrait en fait pas arriver dans les concessions tout de suite. Car le dirigeant vient une fois de plus d’annoncer une nouvelle date de lancement lors d’un évènement organisé pour les investisseurs.

Pas une promesse

Relayé par le site américain Electrek, Elon Musk a en effet répondu à la question de l’un d’eux relative à l’arrivée du Roadster sur le marché. L’homme d’affaires a simplement expliqué que le début de la production serait prévu pour l’année prochaine, normalement. Une réponse assez vague qui n’augure rien de bon. D’autant plus que le patron de SpaceX a rappelé à plusieurs reprises que cette date n’était pas une promesse.

Il ne faut donc pas s’attendre à voir arriver la sportive tout de suite sur nos routes. Car on sait que la firme est coutumière des retards, comme le prouve également le Cybertruck. Officiellement présenté en 2019, ce dernier devait initialement être commercialisé en 2021. Il a finalement été confirmé pour cette année en juillet dernier.

La magnifique MG Cyberster pourrait donc voir le jour avant la Tesla Roadster. Ce qui devrait faire les affaires de la firme chinoise, même si la fiche technique n’a rien à voir.

Quant au Roadster, Elon Musk souligne que le développement et le design seraient finalisés cette année, mais explique que c’est la production qui n’est pas encore confirmée. En revanche, il tient à rappeler que la voiture sera impressionnante et qu’elle devrait surtout profiter à l’image de la marque. En effet, elle ne devrait avoir qu’un impact limité sur les résultats, plutôt portés par les Model 3 et Model Y qui cartonnent partout dans le monde et notamment en Europe.

Pour mémoire, le Tesla Roadster promet de réaliser le 0 à 100 km/h en 1,9 seconde environ pour une vitesse maximale de 400 km/h et une autonomie de 1 000 kilomètres en une seule charge. Il devrait être équipé d’une batterie de 200 kWh tandis que son couple serait de 10 000 Nm. Au total, quatre personnes devraient pouvoir s’installer à son bord. Il sera également décliné en un pack SpaceX qui devrait encore améliorer les performances avec une accélération plus forte encore, avec un 0 à 100 km/h en 1,1 seconde seulement !

