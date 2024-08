Amazon casse le prix de ce TV 4K Philips 50 pouces compatible Dolby Atmos et c’est une très bonne affaire même sans Ambilight

La ligue 1 McDonald’s reprend cette semaine, et si c’était le moment de changer de TV pour voir si le PSG sans Mbappé va s’en sortir cette année en 4K UHD ? Amazon retire 28 % à ce téléviseur Philips de 2024 faisant passer son prix de 499 euros à 359 euros.

Philips 50PUS7609 // Source : Philips

Les Jeux Olympiques se sont terminés sous une passation très west coast pour la prochaine édition qui aura lieu à Los Angeles, et en attendant les Jeux Paralympiques qui vont débuter le 29 aout prochain, c’est bien le championnat de football français qui va entamer son édition 2024-2025 ce vendredi avec le PSG sur la pelouse du Havre FC. Avec tous les déboires sur l’acquisition des droits TV, c’est sur la plateforme DAZN que les matchs seront retransmis. Et si vous êtes à la recherche d’un téléviseur 4K pour regarder la Ligue 1, Amazon brade aujourd’hui cet écran 4K UHD Philips de 2024.

Le Philips 50PUS7609 en trois points

Une dalle LED de 50 pouces 4K UHD

La technologie Pixel Precise

Un son Dolby Atmos

Au lieu de 499 euros, le Philips 50PUS7609 est aujourd’hui disponible en promotion à 359 euros sur Amazon.

Une belle image avec la technologie Pixel Precise

La technologie de traitement d’image de Philips est le Pixel Precise Ultra HD qui permet à d’optimiser la qualité d’image pour offrir des images nettes, des couleurs riches. Ce téléviseur est doté d’une dalle LED 4K (3840 x 2160 pixels) de 50 pouces (126 centimètres) avec un taux de rafraichissement maximum de 60 Hz compatible HDR10 et HDR10+.

Pour la partie audio, c’est avec deux haut-parleurs à gamme étendus de 10 watts que le téléviseur enverra son audio dans vos oreilles, la présence des fonctionnalités Dolby Atmos et Digital ainsi que du DTS:X sont un plus. Cependant, comme avec une bonne myriade de smart TV du moment, la partie audio est souvent laissée de côté, et pour palier à cela, nous vous conseillons une barre de son pour résoudre le manque de voix de ces écrans. Nous avons un guide avec tous nos tests du moment sur les barres de son.

Un bon téléviseur pour les gamers sur console

Les joueurs sur PC devront oublier tout de suite cet écran, il n’y aucune trace des technologies d’Adaptive Sync tel que FreeSync d’AMD ou G-Sync de NVIDIA et, même si c’était le cas, le taux de rafraichissement aurait été un frein supplémentaire (60 Hz). En revanche, pour les gamers sur consoles, le support du VRR permettra une fluidité confortable pour jouer sur votre PS5 ou Xbox Series. L’ALLM (ou Auto Low Latency Mode) est également de la partie.

Concernant la connectique, c’est assez complet avec trois ports HDMI (Dont un compatible ARC, et HDCP 2.3 sur tous), deux ports USB, le Philips 50PUS7609 est aussi compatible avec les protocoles domotiques Matter et Control4. À noter l’absence de Bluetooth, et le système d’exploitation Titan qui n’est pas le meilleur de sa catégorie, néanmoins vous aurez accès aux applications principales de SVOD tel que Netflix, Disney + et toutes les autres. Si vous préférez Google TV, sachez que de nombreux boitiers permettent de profiter des nombreux avantages du géant de Mountain View.

Afin de comparer le Philips 50PUS7609 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur l’achat d’un téléviseur en 2024.

