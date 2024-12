Amazon fait chuter le prix de ce TV 4K Philips de 55 pouces sous les 400 € juste avant Noël

Si vous souhaitez changer de TV, mais que votre budget est assez limitĂ©, vous pourrez par exemple vous tourner vers le modèle Philips 55PUS7609. Ce tĂ©lĂ©viseur 4K, avec ports HDMI 2.1 et le nouveau système d’exploitation Titan OS, est actuellement proposĂ© Ă 399 euros au lieu de 549 euros sur Amazon.

Les tĂ©lĂ©viseurs les plus recommandĂ©s accumulent gĂ©nĂ©ralement les technologies premium et se parent d’une dalle QLED ou OLED avec de multiples compatibilitĂ©s. Ces modèles peuvent toutefois ne pas ĂŞtre Ă la portĂ©e de toutes les bourses, mais heureusement, certaines rĂ©fĂ©rences un peu moins bien dotĂ©es, mais vraiment intĂ©ressantes et surtout moins onĂ©reuses, peuvent ĂŞtre dĂ©nichĂ©es. Par exemple, le TV Philips 55PUS7609 n’embarque qu’une dalle LED (4K, tout de mĂŞme), mais aussi des ports HDMI 2.1 et le nouveau système d’exploitation Titan OS, et est affichĂ© Ă moins de 400 euros.

Les points forts du TV Philips 55PUS7609

Une dalle 4K de 55 pouces

Une connexion HDMI 2.1 avec le VRR

Titan OS, le nouvel OS de la marque

Auparavant affichĂ© Ă 549 euros, le TV Philips 55PUS7609 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 399 euros sur Amazon.

Un téléviseur élégant dans son salon

Le TV Philips 55PUS7609 arbore tout d’abord un design dit « sans cadre », c’est-Ă -dire qu’il est dĂ©nuĂ© de bordures autour de l’Ă©cran. Le rĂ©sultat ? Un design Ă©lĂ©gant et fin qui renforce l’immersion dans chaque contenu. L’effet sera maximal s’il est fixĂ© au mur, mais ses pieds lui permettent tout de mĂŞme d’ĂŞtre posĂ© sur un meuble TV. Attention en revanche si vous souhaitez glisser une barre de son sous l’Ă©cran posĂ© sur le meuble : les pieds n’Ă©tant pas très hauts, la barre de son pourrait empiĂ©ter sur le bas de l’Ă©cran, et donc de l’image.

Concernant son Ă©cran, le tĂ©lĂ©viseur intègre une dalle LED de 55 pouces, qui a l’avantage de proposer une dĂ©finition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Certes, on ne peut pas profiter d’une qualitĂ© d’image semblable Ă celle proposĂ©e par une dalle QLED, voire OLED, mais la marque promet que grâce au moteur Philips Pixel Precise Ultra HD, les images seront plus nettes, les couleurs plus riches et les mouvements plus fluides. La dalle est en plus compatible HLG, HDR10 et HDR10+, soit l’assurance d’images plus lumineuses et dĂ©taillĂ©es. CĂ´tĂ© audio, on a droit Ă du Dolby Atmos pour des sĂ©quences sonores bien riches et vastes.

Titan OS, la nouvelle ère de la marque

Le TV Philips 55PUS7609 embarque par ailleurs trois ports HDMI 2.1. Cette connexion permet non seulement de profiter du VRR, utile pour se dĂ©barrasser des dĂ©chirures d’Ă©cran, mais aussi de la fonction ALLM, qui rĂ©duit considĂ©rablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prĂ©vu Ă cet effet. En revanche, la dalle Ă©tant limitĂ©e Ă 60 Hz, on ne pourra pas jouer en 4K@120fps sur une console next-gen, qui reste tout de mĂŞme la façon la plus agrĂ©able de jouer aux titres rĂ©cents…

Enfin, cĂ´tĂ© OS, Philips a troquĂ© Google TV contre Titan OS, un nouveau système d’exploitation qui intègre Ă©videmment les applications populaires telles que Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube, Pluto TV et DAZN. Les suggestions des principaux services de streaming sont mĂŞme affichĂ©es au mĂŞme endroit, ce qui peut faciliter votre choix. De plus, la compatibilitĂ© avec Google Assistant est aussi assurĂ©e ici.

