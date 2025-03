Oui, ce TV 4K Philips de 75 pouces coûte vraiment moins de 600 € sur Amazon

Le TV 4K 75PUS7608 a beau embarquer une dalle massive de 75 pouces et présenter plusieurs compatibilités recherchées, son prix est étonnamment contenu. Pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, on le trouve en effet à 599 euros au lieu de 999 euros.

Si vous recherchez un très grand téléviseur pour profiter de vos films et séries dans de bonnes conditions, alors le TV 4K Philips 75PUS7608 pourrait bien vous convenir. Avec sa dalle de 75 pouces compatible HDR10+ et Dolby Vision, il a clairement de bons arguments. Et malgré cette diagonale importante, son prix n’atteint pas des sommets : pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, il ne dépasse pas les 600 euros.

Les points essentiels du TV Philips 75PUS7608

Une dalle LED 4K massive de 75 pouces

Compatible HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision

L’OS Saphi de Philips

Auparavant vendu à 999 euros, le TV Philips 75PUS7608 est actuellement affiché à 599 euros sur Amazon.

Un modèle aux multiples compatibilités

Le TV Philips 75PUS7608 est tout d’abord un modèle assez élégant avec son écran peu épais et ses bordures très fines qui permettent de maximiser l’immersion. Et avec une dalle imposante de 75 pouces, soit une diagonale de 189 cm, ce téléviseur est réellement capable de plonger son utilisateur dans l’action. Attention, cette diagonale conséquente nécessite de posséder un meuble TV suffisamment grand, si l’on ne souhaite pas l’accrocher au mur. Il faut aussi s’assurer de bénéficier d’un recul suffisant dans votre pièce, pour ne pas s’abîmer les yeux devant l’écran.

Sur cet écran massif, il faut par ailleurs se contenter d’une dalle LED ; pas d’OLED, ni de QLED ici, donc. Mais on a tout de même droit à une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et à une multitude de compatibilités. La dalle prend par exemple en charge les formats HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision ; de quoi profiter d’images bien nettes et détaillées ainsi que de contrastes plus marqués grâce à une extension de la plage dynamique.

Quelques fonctions gaming disponibles

Côté audio, le Philips 75PUS7608 est équipé de deux haut-parleurs de 10 W chacun, épaulés par plusieurs technologies d’amélioration du son comme le Bass Enhancement (amélioration du rendu des basses) ou le Clear Dialogue (dialogues clairs). Côté gaming, si le TV est bel et bien équipé de ports HDMI 2.1 – le top pour les consoles next-gen – l’affichage en 4K@120fps n’est pas proposé, puisque la dalle est limitée à 60 Hz. On peut toutefois bénéficier des modes ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR (Variable Refresh Rate, qui combat les déchirures d’écran).

Enfin, ce TV tourne sous Saphi, l’OS maison de la marque, qui offre une interface simple à utiliser, avec notamment des raccourcis pratiques vers les applications et plateformes de streaming phares. Le contrôle vocal via Alexa ou Google Assistant est aussi permis via des appareils compatibles.

Quelles sont les meilleures TV 4K de 75 pouces (OLED, QLED ou Full LED) ?

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle édition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se déroule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

