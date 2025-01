Oui, ce TV 4K QLED de 55 pouces coûte vraiment moins de 400 € pendant ces soldes d’hiver

Les TV QLED à moins de 400 euros ne sont pas monnaie courante, mais pendant ces soldes d’hiver, le modèle TCL 55C649 est proposé à 388,81 euros chez PC Componentes, alors qu’en temps normal, son prix tourne plutôt autour des 500 euros.

Si vous voulez vous offrir un TV QLED 4K abordable, mais dont la fiche technique est digne d’un modèle premium avec son lot de compatibilités, alors vous devriez aller voir du côté des gammes conçues par TCL. Par exemple, le TV QLED TCL 55C649 est, pendant ces soldes d’hiver, proposé à moins de 400 euros ; un prix très rare sur le marché.

Ce qu’il faut savoir sur le TV QLED TCL 55C649

Une dalle QLED de 55 pouces

Compatible HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1

Habituellement affiché aux alentours de 500 euros, le TV QLED TCL 55C649 est aujourd’hui vendu à 388,31 euros chez PC Componentes.

Un TV QLED qui cumule les compatibilités

Le TV TCL 55C649 est d’abord un modèle plutôt élégant avec son cadre métallique fin et ses bordures d’écran quasiment inexistantes. On a ici droit à une diagonale de 55 pouces, qui est plus que confortable pour profiter de ses contenus dans les meilleures conditions. Évidemment, ce TV est compatible 4K (3 840 x 2 160 pixels), mais il est surtout doté de la technologie QLED, qui offre des contrastes marqués et une qualité d’image excellente.

Comme il est d’usage chez TCL, ce téléviseur multiplie les compatibilités : le modèle 55C649 prend en effet en charge les normes vidéo Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG. Des formats qui permettent d’obtenir des images plus contrastées et riches en détails, notamment grâce à une extension de la plage dynamique. Côté audio, TCL a misé sur le Dolby Atmos, soit l’assurance de profiter d’un son bien immersif, mais on vous conseille tout de même d’opter pour une barre de son pour améliorer nettement l’expérience sonore.

Un modèle bien fluide pour le jeu

Le TV TCL 55C649 est par ailleurs doté de ports HDMI 2.1, qui permettent de jouer avec la meilleure fluidité possible en 4K sur une console next-gen. En revanche, la dalle étant rafraîchie nativement à 60 Hz, on ne peut pas directement jouer en 4K@120 Hz. Mais TCL a pensé à intégrer sa technologie DLG (Dual Line Gate) à 120 Hz, qui utilise concrètement des images supplémentaires pour donner la sensation d’une meilleure fréquence de rafraîchissement. Mais attention, le résultat peut être limité à du Full HD.

Heureusement, les fonctions ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) sont de la partie pour réduire la latence et lutter contre les déchirures d’écran. Enfin, le TV TCL 55C649 est animé par le système Google TV, qui met à disposition une interface réactive et permet d’installer une foule d’applications. L’OS met en plus en avant des contenus en fonction de nos goûts, et c’est tout de même plus appréciable. Les assistants vocaux Google Assistant (sans surprise) et Alexa sont aussi présents, de même que la fonction Chromecast.

