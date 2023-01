Cette nouvelle borne veut vous changer la vie pour recharger votre voiture électrique à domicile

Le géant de la recharge, ABB, a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler une toute nouvelle borne de charge à domicile, baptisée Terra Home. Dotée de nombreuses fonctionnalités, elle permet notamment de privilégier l'énergie verte pour recharger les véhicules qui y sont branchés et intègre le Plug & Charge.

En mai 2020, Emmanuel Macron faisait une promesse : 100 000 bornes de recharge publiques seront disponibles en France d’ici à la fin de l’année 2021. Un an après l’échéance, force est de constater que cet objectif est loin d’être atteint. En effet, selon le site de l’Avere, le territoire comptait 82 107 points de charge au 31 décembre 2022, alors que voitures électriques ont représenté 13 % des ventes depuis le début de l’année. Autant dire que l’on est encore loin d’y arriver…

Une nouvelle génération

Heureusement, de nombreux acteurs se développent et s’implantent un peu partout, comme Fastned, Electra, Ionity ou encore TotalEnergies. Mais s’il est donc de plus en plus facile de recharger sa voiture sur l’espace public, une étude menée par Enedis montre que 92 % des propriétaires de véhicules électriques se branchent à domicile. La part des automobilistes utilisant de temps en temps une borne publique est de seulement 40 %. C’est donc pour cela que les opérateurs ont également tout intérêt à développer leurs solutions de charge à domicile.

Car s’il est possible de se brancher sur une prise standard, il est fortement recommandé d’utiliser une prise renforcée, ou mieux, une Wallbox. Ainsi, la charge sera plus rapide, mais également plus sécurisée. C’est justement un marché sur lequel s’investit particulièrement ABB, qui vient de dévoiler au CES de Las Vegas une nouvelle génération de bornes pour les habitations individuelles et collectives.

Baptisée Terra Home, celle-ci se distingue tout d’abord par son style personnalisable, grâce à un habillage noir, blanc ou à effet bois pour une intégration optimale. Celle-ci est d’ailleurs facilitée par sa taille compacte, même si ses dimensions exactes n’ont pas été détaillées. Mais ce n’est évidemment pas son seul atout. En effet, et comme l’explique le communiqué de l’entreprise, cette borne rend la charge d’une voiture électrique plus propre qu’une wallbox classique.

Celle-ci est en effet capable de choisir sa source d’énergie et de donner la priorité à celles renouvelables. Par exemple, si une maison est dotée de panneaux solaires, la borne utilisera d’abord l’électricité issue de ces derniers pour recharger le véhicule branché. Un vrai avantage, alors que la recharge peut parfois afficher un bilan carbone pire qu’une voiture essence en fonction de la méthode de production de l’énergie.

Une charge plus sûre et plus pratique

Mais ce n’est pas tout. Car cette borne nouvelle génération est également capable d’adapter la puissance qu’elle délivre en fonction de la tension sur le réseau électrique domestique. Elle peut en effet moduler ses performances si de nombreux autres appareils électriques sont en cours d’utilisation comme le four ou la machine à laver, afin d’éviter une coupure de courant. C’est ce qu’on appelle la répartition de charge (load balancing) ou le délestage.

Si cela n’a pas été précisé par ABB dans son communiqué, il se pourrait également que la Wallbox Terra Home puisse limiter sa puissance durant les heures pleines par exemple, afin de réduire la facture d’électricité. Cette solution pourrait également permettre de limiter les tensions sur le réseau et pourrait arriver un peu plus tard, alors que la borne pourra profiter de mises à jour à distance. Elle constitue une alternative facile à mettre en place en attendant l’essor de la charge bidirectionnelle, qui présente des avantages similaires.

Enfin, la borne ABB Terra Home est également dotée de la technologie Plug & Charge, qui permet de pouvoir brancher sa voiture sans avoir besoin de s’identifier à chaque fois. Aujourd’hui, plusieurs constructeurs proposent des modèles compatibles, dont BMW, Cupra, Skoda ou encore Mercedes et Tesla. Mais dans le cas d’une borne domestique, l’intérêt est différent que pour un point de charge rapide. Dans une maison individuelle, cela permet notamment de savoir quelle voiture consomme le plus d’énergie sans avoir besoin de s’identifier à chaque fois manuellement.

Dans un habitat collectif, comme dans une copropriété, cela permet de n’autoriser la charge qu’à certains véhicules appartenant à des habitants. Ainsi, l’accès serait interdit aux simples visiteurs, ce qui permettrait là encore de limiter les dépenses pour la collectivité. Rivalisant notamment avec le connecteur mural de Tesla de 3ème génération, cette Wallbox peut être contrôlée via une application dédiée n’a pour l’heure pas encore dévoilé de date de commercialisation.

ABB n’a pas donné de détails sur sa puissance pour l’instant. On imagine qu’il faudra s’attendre à des puissance comprise entre 7,4 et 22 kW, selon le type d’installation (monophasée ou triphasée).

