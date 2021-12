Tesla commercialise enfin son connecteur mural de 3e génération en France

Si vous voulez charger votre voiture électrique à la maison, une nouvelle solution avec un bon rapport qualité-prix s'offre à vous : le connecteur mural de 3e génération de Tesla. Il est désormais disponible en France.

Le connecteur mural de 3e génération n’était pas disponible en France depuis plusieurs mois, alors qu’il l’était dans les pays frontaliers. En cause ? Sur ce qu’on peut lire sur les forums, une histoire de norme NC C 15-100. Le fait que le câble de charge soit fixé (câble solidaire) à la borne aurait bloqué la commercialisation de cette borne auprès du grand public. Tesla France nous a confirmé que c’était une théorie fausse, la commercialisation décalée était liée à une histoire d’approvisionnement.

Jusqu’à maintenant, de nombreux utilisateurs passaient par la Belgique ou le Luxembourg pour être livrés. Depuis le lundi 13 décembre 2021, il est possible de commander le connecteur mural de 3e génération sur le site de Tesla.

Une solution avec un bon rapport qualité-prix

Cette borne de charge (ou wallbox) est disponible en monophasé (230 V) et en triphasé (jusqu’à 400 V) avec une plage de courant de sortie jusqu’à 32 A (jusqu’à 11,5 kW). Evidemment, cela dépend de votre installation électrique. En théorie, cette borne permet donc de récupérer jusqu’à 71 kilomètres par heure sur une Tesla Model 3. Pour comparaison, une prise domestique offre de 13 à 18 kilomètres par heure de charge. Notez qu’il existe des chargeurs domestiques plus rapides, mais les voitures Tesla sont limitées à 11 kW en courant alternatif.

La longueur du câble fourni est de 7,3 mètres, avec un connecteur de type 2 compatible avec une grande variété de voitures électriques. Nous pouvons vous citer, par exemple, la BMW i3 ou encore la Renault Zoé.

La borne est Wi-Fi 5, cela permet pour le moment de récupérer quelques informations depuis l’application Tesla, en particulier sur la programmation de charge. Néanmoins, les fonctionnalités sans-fil restent limitées par rapport à la concurrence, dont certaines wall-box compatibles avec des assistants connectés. Enfin, notez que ce type de wall-box doit être installé par un électricien qualifié (surtout pour bénéficier des aides ADVENIR et du crédit d’impôt).

Pour 599 euros TTC, le connecteur mural de 3e génération de Tesla est donc une solution avec un bon rapport qualité-prix. Nous aurons certainement l’occasion de vous en parler en détails dans les prochaines semaines.

Les alternatives

Ces bornes ou wallbox ne sont pas forcément nécessaires, vous pouvez charger votre véhicule avec une prise domestique ou une prise renforcée. On peut également vous conseiller une prise P17 ou « prise caravane ». Elle peut être étanche (IP 44 ou IP 67) et supporter des chocs importants (IK08) selon les modèles. Cependant, elle ne répond cependant pas à la réglementation actuelle (norme NF C 15-100 d’application obligatoire) qui proscrit l’installation de prises P17 en milieu résidentiel.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.