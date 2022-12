TotalEnergies se lance dans la course à la recharge très rapide, devant Tesla et ses Superchargeurs

TotalEnergies vient d'ouvrir de nouvelles bornes de 300 kW en Île-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté. Ainsi, la firme passe devant les Superchargeurs de Tesla, mais reste encore loin des alternatives les plus performantes en Europe.

Recharger sa voiture électrique est un des sujets les discutés et un des principaux freins à l’achat d’un véhicule électrique. Les constructeurs comme les opérateurs de bornes travaillent activement au développement de solutions innovantes. Ils n’ont pas le choix, les ventes de voitures électriques s’accélèrent en France et en Europe, avec une demande de plus en plus forte concernant la recharge. Si la voiture à 1 000 km d’autonomie sera bientôt une réalité en Europe, ce n’est pas encore le cas et il faut alors que le réseau de bornes se développe rapidement.

Une puissance en hausse

Si l’on est encore très éloigné de l’objectif annoncé par Emmanuel Macron en 2020, celui d’atteindre les 100 000 points de charge publics à la fin de l’année 2021 en France, les choses ont tout de même bien avancé. Selon un rapport de l’Avere, 77 318 bornes étaient en service sur le territoire au 31 octobre dernier. Même si notre pays n’est pas forcément un très bon élève, de nombreux opérateurs investissent dans le développement de leur réseau.

C’est notamment le cas de TotalEnergies qui a son réseau de bornes de recharge pour les voitures électriques. En juin 2021, l’entreprise pétrolière inaugurait sa première station située à la Défense, en région parisienne, composée de plusieurs bornes de 150 kW.

Ouverture d'une station Total sur l'A25, aire de Saint-Eloi, dans le sens Dunkerque –> Lille.

Un an plus tard, la firme tricolore s’est développée. Si aucune communication officielle n’a été faite, l’internaute Denis Schoelens, spécialiste des stations de recharge, signale sur Twitter que TotalEnergies en a installé une nouvelle station sur l’autoroute A25 au niveau de l’aire de Saint-Éloi, dans le sens Dunkerque — Lille. Celle-ci est alors équipée de deux bornes 50 kW, mais surtout de deux bornes CCS délivrant une puissance de 300 kW.

Une très bonne nouvelle pour les propriétaires de voitures électriques, d’autant que cette station n’est pas la seule. Quelques semaines auparavant, c’est celle située à La Défense qui s’est également équipée de points de charge similaires, avec cette fois-ci sept emplacements pouvant atteindre les 300 kW comme le révèle le site de l’entreprise. C’est aussi le cas de l’aire du Poulet de Bresse, située à Dommartin-les-Cuiseaux, en Saône-et-Loire, qui compte quant à elle pas moins de huit bornes de cette puissance.

300, 350 et même 400 kW

Avec une puissance de 300 kW, les nouvelles bornes rivalisent alors frontalement avec celles déjà installées par Allego, notamment sur les parkings des supermarchés Carrefour, ainsi que celles proposées par Electra. De quoi faire frémir Tesla, dont les Superchargeurs ne culminent pour l’instant qu’à 250 kW. Cela devrait toutefois bientôt changer, alors que la marque prépare une nouvelle génération baptisée V4 et offrant jusqu’à 350 kW. De son côté, Ionity délivre déjà cette puissance depuis longtemps.

Comme celles de son rival, fondé par un consortium de plusieurs constructeurs dont Volkswagen, Mercedes, BMW ou encore Kia et Ford, les bornes de TotalEnergies optent pour une technologie 800 volts. Cela signifie que les voitures utilisant également cette architecture, comme la Kia EV6 ou encore la Porsche Taycan pourront bien profiter des 300 kW délivrés par ces points de charge. Ce qui ne sera pas le cas des voitures dotées fonctionnant en 400 volts comme la plupart des modèles actuels du marché.

Les voitures compatibles 800 volts et 300 kW pourront profiter de tous les atouts de ces bornes et passeront moins de temps à la borne. Aujourd’hui, très peu d’opérateurs proposent ce système, c’est néanmoins le cas de Kallista Energy qui propose des bornes jusqu’à 360 kW. Une puissance identique à celles installées par Lidl dans certains de ses magasins, fournies quant à elles par ABB.

L’entreprise néerlandaise Fastned propose aussi des bornes 800 volts, délivrant actuellement une puissance allant jusqu’à 300 kW. Ce n’est que le début, puisque Fastned a signé un partenariat avec EVBox, afin de débuter l’installation de prises allant jusqu’à 400 kW. La première a été installée aux Pays-Bas, sur l’autoroute A8. Ainsi, l’opérateur rivalise avec Circontrol, le premier à proposer une borne aussi puissante en Europe. Néanmoins, les entreprises du Vieux Continent font devoir faire face à une concurrence rude venue de Chine, alors que Nio travaille au développement d’une borne de 500 kW.

