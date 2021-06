TotalEnergies a sa première station 100 % électrique : lieu, prix et puissances de charge

Le virage vers la mobilité électrique est désormais bien engagé, et les opérateurs de station-service semblent l’avoir compris. TotalEnergies propose dès à présent sa première station dédiée à la recharge des véhicules électriques, à la Défense.

Les acteurs de la mobilité électrique peuvent maintenant compter un participant de plus : TotalEnergies. Le groupe a en effet inauguré le mois dernier sa première station 100 % électrique en France, lors d’une journée historique, selon le président Patrick Pouyanné.

Les pompes à essence ne seront plus systématiques

Si les stations de recharge rapide pour véhicules électriques ne sont pas une nouveauté, pour le groupe TotalEnergies, ne pas mettre de pompes à essence tout à côté de ces dernières en est bien une. À l’instar de Tesla ou de IONITY, TotalEnergies a pour objectif de devenir un acteur majeur dans la recharge des véhicules électriques, et souhaite ainsi se détacher de son image de vendeur de pétrole.

Sur cette station de la Défense, les six pompes à essence qui étaient implantées ont disparu au profit de six bornes de recharge pour véhicules électriques, proposant différentes puissances de charge et connecteurs.

Chacune des six bornes possède un connecteur CCS Combo, permettant de recharger à une puissance maximale de 175 kW. Pour ce connecteur et cette puissance, le tarif est de 0,55 euro par minute pendant 45 minutes, puis de 0,65 euro par minute ensuite.

Trois des six bornes proposent également de la charge en courant alternatif jusqu’à 43 kW via un câble Type 2, ou de la charge en courant continu jusqu’à 50 kW en CCS Combo ou CHAdeMO, au tarif de 0,30 euro par minute pendant 45 minutes, puis 0,40 euro par minute ensuite.

À titre de comparaison, IONITY propose de la charge rapide en courant continu à 0,79 euro par minute sur les bornes 350 kW, et à 0,39 euro par minute sur les bornes 50 kW pour les clients n’ayant pas de tarif préférentiel. TotalEnergies affiche donc des tarifs moins élevés, tout en proposant une solution de recharge au cœur de La Défense.

Cette station a pour objectif d’attirer jusqu’à 60 véhicules par jour, et cible particulièrement les professionnels. En effet, Uber a par exemple un partenariat avec TotalEnergies pour que les chauffeurs accèdent à cette station à un tarif préférentiel, une solution privilégiée pour assurer une recharge simple et rapide sans s’éloigner des zones où de nombreux chauffeurs de VTC sont demandés.